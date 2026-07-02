Trade Republic lanza un libro de órdenes común para operar con acciones en 30 bolsas

Archivo - January 4, 2023, Asuncion, Paraguay: App of Trade Republic, a trading platform - ANDRE M. CHANG / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Trade Republic ha renovado su sistema de 'trading' para los clientes que operen con una cuenta de valores, incluyendo un libro de órdenes unificado en 30 bolsas, según ha informado este jueves en un comunicado.

"Estamos conectando a los clientes con 30 bolsas globales, procesando datos de mercado en directo y convirtiendo una infraestructura de mercado compleja en una experiencia de producto sencilla", ha afirmado el cofundador de Trade Republic Christian Hecker.

Las órdenes se ejecutan al mejor precio disponible en todos los mercados relevantes a través de Trade Republic. El banco compara los precios en tiempo real e identifica el mejor precio en las distintas bolsas.

Actualmente, aunque una empresa cotizada esté radicada en un país (por ejemplo, España) y haya decidido que sus acciones coticen en una bolsa concreta (por ejemplo, la Bolsa de Madrid) no quiere decir que todas las compraventas se ejecuten en dicha bolsa. Mas allá de las bolsas nacionales, hay otros mercados que aportan liquidez adicional, como Aquis o CBOE.

Además, las acciones pueden cotizar en otras bolsas, como en Euronext o la alemana Xetra. Al ser todo mercados independientes, el precio tiene leves variaciones en todas ellas.

Algunos bancos también operan como creadores de mercado, ejecutando las operaciones de acciones en sus sistemas ellos mismos, sin acudir a la bolsa propiamente dicha. En estos casos, se produce lo que se conoce como pago por flujo de órdenes, o 'payment for order flow', de forma que estas entidades ofrecen una comisión a los brókers para que redirijan sus órdenes de compraventa de acciones hacia ellos.

Los clientes de Trade Republic operarán al precio habitual de 1 euro por operación utilizando este libro de órdenes unificado. En caso de que quieran colocar órdenes directas en un mercado, el precio sube a 2 euros.