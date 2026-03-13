Unicaja abona 49 millones de euros por la emisión de 'CoCos' en 2013

Archivo - Presentación de resultados de Unicaja correspondientes al ejercicio 2025.
Archivo - Presentación de resultados de Unicaja correspondientes al ejercicio 2025. - UNICAJA - Archivo
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: viernes, 13 marzo 2026 20:24
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MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha acordado el pago de la remuneración correspondiente a la emisión de bonos perpetuos contingentemente convertibles (conocidos como 'CoCos' o AT1) emitidos en 2013 por un importe total de 49 millones de euros.

Esta emisión de 'PeCoCos' corresponden al periodo comprendido entre el 29 de marzo de 2025 y el 28 de marzo de 2026, según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Cecabank actuará como entidad agente de pagos, encargada de la distribución del importe entre los titulares de los bonos.

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