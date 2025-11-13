Unicaja AM lanza un fondo de retorno absoluto, cuya gama crece un 25% en el año

Archivo - Unicaja ofrece financiación a empresas y autónomos para la compra de vehículos sostenibles - UNICAJA - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja Asset Management (Unicaja AM) ha lanzado este jueves un fondo de retorno absoluto que busca ofrecer una rentabilidad positiva en "cualquier entorno de mercado", en tanto que su gama de productos de esta tipología acumula un crecimiento superior al 25% en el año.

La firma ha incidido a través de una nota de prensa que su objetivo estratégico pasa por duplicar su cuota de mercado en el segmento de retorno absoluto, que ahora supera el 5% del total nacional.

El nuevo fondo, denominado 'Unifond Gestión Crecimiento FI', busca ofrecer una rentabilidad positiva en "cualquier entorno de mercado" a tres años vista y con una volatilidad anualizada máxima del 10%, según ha ahondado la gestora.

Asimismo, el fondo se presenta como una alternativa "innovadora y flexible" para inversores que buscan rentabilidad en cualquier contexto de mercado, ya que su estrategia permite aumentar o reducir la exposición al riesgo mediante derivados, así como proteger la cartera frente a caídas o aprovechar los movimientos de las primas de riesgo.

En ese sentido, el vehículo emplea estrategias de gestión alternativa 'long/short' y arbitraje de renta fija, con una exposición total que puede ir del 0% al 100% en renta variable y renta fija pública o privada, incluyendo titulizaciones líquidas y deuda subordinada.

Además, el vehículo no predetermina activos, divisas, sectores, capitalización ni calidad crediticia, aunque sus emisores serán principalmente de la OCDE y podrá destinar hasta un 25% a mercados emergentes, en tanto que también promueve características medioambientales y sociales.

"El lanzamiento del vehículo consolida la apuesta de Unicaja AM por la innovación y la gestión activa en la categoría de retorno absoluto", han reivindicado desde la firma.

En este contexto, la gestora ha destacado el buen comportamiento de 'Unifond Gestión Prudente', que ya supera los 1.100 millones de euros de patrimonio gestionado.