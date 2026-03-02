Unicaja e Ibercaja enfatizan el papel del sector financiero en la agenda de sostenibilidad europea

Archivo - Logo de Finresp - FINRESP - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los presidente de Unicaja, José Sevilla, e Ibercaja, Francisco Serrano, han enfatizado durante un diálogo en el marco del Encuentro Anual de Finresp el papel del sector financiero europea en la estrategia de sostenibilidad del Viejo Continente.

Serrano ha destacado el papel del sector financiero como "engranaje clave" en la transmisión de la política de sostenibilidad, de forma similar a cómo es transmisor de la política monetaria.

De su lado, Sevilla ha indicado que la cuestión de la autonomía estratégica es "muy importante", así como el marco de la sostenibilidad en ello. "La sostenibilidad tiene que ser un medio, no tiene que ser el fin. El fin es qué queremos ser", ha afirmado el presidente de Unicaja.

En este punto, Serrano ha indicado que Europa está "sobrediagnosticada", por lo que se tiene claro hacia dónde ir en materia de sostenibilidad, pero falta ejecución. Sevilla ha apostillado el sector financiero quiere "empujar y ayudar en esa dirección".

De esta forma, Sevilla ha afirmado que si se quiere financiar la "nueva Europa", se tiene que generar una Europa con una "mentalidad y cultura del ahorro a largo plazo". Con esta idea se ha mostrado de acuerdo el presidente de Ibercaja, reclamando que ne España hace falta este tipo de ahorro, sobre todo en materia de planes de pensiones.

Serrano ha recordado que la última reforma que se hizo de los planes de pensiones era "bienintencionada", al tratar de dirigir el ahorro a planes de empleo en detrimento de los planes individuales. "Eso no ha dado resultado", ha remachado, recordando que el patrimonio de los planes está en descenso.