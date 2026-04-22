Unicaja integra la nube de Google en su despliegue de IA generativa

UNICAJA

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unicaja integrará Google Cloud de forma adicional al acuerdo que ya mantiene con Nvidia y Deloitte en su plan de desplegar la IA generativa con el objetivo de ser un "banco conversacional", según ha detallado este miércoles en un comunicado.

"La incorporación de Google Cloud nos permite ganar flexibilidad y velocidad, manteniendo al mismo tiempo el control sobre nuestra infraestructura y los datos de nuestros clientes", ha afirmado el consejero delegado del banco, Isidro Rubiales.

De esta forma, Unicaja combina infraestructura dedicada y capacidades en la nube. "Este planteamiento aporta mayor elasticidad y escalabilidad y, además, mejora la resiliencia de los sistemas ante picos de demanda", ha explicado el banco.

Además, este diseño permitirá reducir de forma significativa los tiempos de implantación de nuevas capacidades para sistemas conversacionales, acelerando el tiempo de lanzamiento al mercado y avanzar con "mayor agilidad" desde las fases piloto a entornos productivos. El banco asegura que todo esto se logra sin renunciar al control sobre los datos ni a los estándares regulatorios del sector.

"Este modelo combinado, facilita a la entidad el uso de Nvidia AI Enterprise y la infraestructura de Nvidia AI tanto a través de Google Cloud como de su propia infraestructura de IA, dando flexibilidad en un entorno regulado y de alta exigencia en materia de seguridad y protección de datos para una adopción ética, fiable y responsable de la inteligencia artificial en la organización", ha apostillado el banco andaluz.

Sobre esta base tecnológica, Unicaja ha puesto ya en producción diversos casos de uso en distintas áreas del banco. Entre ellos, están la comercialización de seguros e hipotecas, el soporte al desarrollo de software, la gestión de reclamaciones de clientes, el apoyo a procesos legales y la automatización de tareas de 'back office'. Esto ha permitido reducir los tiempos de respuesta entre un 40% y un 80%.