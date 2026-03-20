Waller (Fed) confía en una bajada de los tipos antes de final de año tras cambiar su voto para mantenerlos

Archivo - Dólares. - Marius Becker/dpa - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobernador en la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, ha sostenido que si el mercado de trabajo de Estados Unidos continúa en una débil situación y la crisis energética se modera, volverá a abogar por una bajada de los tipos de interés, después de que en la reunión del banco central de este miércoles cambiara el sentido de su voto y apostara por mantener intacta la tasa de referencia, después de votar por una reducción de los tipos en anteriores ocasiones.

"No significa que vaya a mantener mi postura el resto del año. Simplemente quiero esperar y ver cómo evoluciona la situación. Si las cosas van razonablemente bien y el mercado laboral sigue débil, volvería a abogar por una bajada de tipos", ha sostenido el gobernador de la Fed en un entrevista concedida a la cadena CNBC.

La volatilidad del precio del petróleo y otros productos energéticos derivada del conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha provocado el cambio de postura de Waller por la incertidumbre sobre la duración de la guerra.

"Todo apunta a que el conflicto se prolongará mucho más y los precios del petróleo se mantendrán altos durante más tiempo. Eso me hizo pensar que la inflación era una preocupación mayor de la que yo creía", ha aseverado.

Así, el gobernador ha decidido en esta ocasión priorizar la estabilidad de precios frente al máximo empleo, ambos objetivos recogidos en el mandato dual del instituto emisor, a pesar de que ha considerado preocupante la pérdida de 92.000 empleos experimentada en el mes de febrero, lo que elevó la tasa de paro al 4,4%.

Sin embargo, los últimos análisis de la Fed apuntan a que la evolución del empleo en el país norteamericano será cercana a cero y "entonces no se necesita ningún aumento, cero es el punto de equilibrio para la creación neta de empleos", ha añadido.

No por ello la decisión de Waller es definitiva y ha indicado que se mantendrá atento a la evolución de la crisis energética para continuar con su postura --en línea con lo solicitado por el inquilino de la Casa Blanca-- de una reducción de tipos, aunque por ahora "quizás la cautela está justificada".

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido este miércoles dejar sin cambios los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en mínimos de finales de 2022, en la que ha sido su primera decisión tras el inicio del conflicto en Irán y en medio de una gran incertidumbre por las fluctuaciones de precios en los mercados energéticos.

El único gobernador que no comulgó con esta decisión fue Stephen Miran, la persona designada por Trump para liderar la Reserva Federal, quien se quedó solo en la votación tras el viraje de Waller.