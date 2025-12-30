Wealnest identifica la planificación y el orden como pilares para fortalecer el patrimonio personal en 2026

Wealnest - WEALNEST

La planificación y el orden serán dos pilares fundamentales para fortalecer el patrimonio personal en 2026, según la plataforma de gestión patrimonial de Wealnest.

El primer paso, según la firma, es elaborar un diagnóstico real del patrimonio neto que incluya tanto activos como deudas, y el análisis de los flujos mensuales de ingresos y gastos.

Además, recomienda crear un fondo de emergencia para imprevistos antes de hacer inversiones complejas para evitar el endeudamiento en momentos de estrés financiero.

En la misma línea, el experto en bienestar patrimonial de Wealnest, Miguel Ángel Fernández, afirma que "un patrimonio sin protección es como entrenar sin técnica: tarde o temprano te lesionas", y subraya la necesidad de definir objetivos con plazos concretos.

La firma señala a la mala planificación y a las decisiones impulsivas como los principales riesgos para la estabilidad financiera de los usuarios.