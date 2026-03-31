WisdomTree lanza dos ETFs de defensa con exposiciones global y a Asia

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MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El innovador financiero estadounidense WisdomTree ha lanzado dos ETFs de defensa, el 'WisdomTree Asia Defence UCITS ETF' (WDAF) y el 'WisdomTree Global Defence UCITS ETF' (WDGF), con exposición global y a Asia.

En concreto, los productos tratan de seguir la evolución del precio y el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del 'WisdomTree Asia Defense UCITS Index' y del 'WisdomTree Global Defense UCITS Index', respectivamente.

El 'WisdomTree Asia Defence UCITS ETF' ofrece una exposición a valores de defensa de la región Asia-Pacífico (excluyendo a China) con el objetivo de captar un ciclo creciente de inversión en defensa de toda la región a medida que los gobiernos amplían los presupuestos.

Por otra parte, el 'WisdomTree Global Defence UCITS ETF' ofrece una exposición específica a empresas de todo el mundo que obtienen una parte significativa de sus ingresos de actividades de defensa, en especial aquellas implicadas en la fabricación, los sistemas y las tecnologías de defensa.

El WDAF tiene un ratio de gastos totales (TER) del 0,50%, mientras que el WDGF tiene un TER del 0,40%. Ambos ETFs cotizan desde este martes en Börse Xetra, Borsa Italiana, Euronext París y SIX Swiss Echange, y debutarán en la Bolsa de Londres el próximo 1 de abril.

Los nuevos ETFs se apoyan en el éxito del WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (WDEF), que cuenta con 5.258 millones de dólares (4.585 millones de euros), se lanzó en marzo de 2025 y fue el ETF de renta variable que más rápido alcanzó los 3.000 millones de dólares (2.616 millones de euros) en activos en Europa.

Esta demanda de los inversores ha continuado en el año 2026, ya que los conflictos geopolíticos "han reafirmado la conveniencia de invertir en defensa", justifica la firma, lo que se ha traducido en flujos netos de 1.300 millones de dólares (1.133 millones de euros) este año.

"Con estos nuevos ETFs, los inversores pueden acceder a la temática a través tanto de una estrategia global que capta múltiples ciclos de rearme como de una estrategia específica para Asia centrada en una región donde el gasto en defensa se está acelerando rápidamente", señaló el responsable de investigación de Europa de WisdomTree, Pierre Debru.