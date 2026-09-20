WiZink reduce sus pérdidas a menos de la mitad en el primer semestre, a la espera de Unicaja

Archivo - Sede del banco WiZink en Madrid. - WIZINK - Archivo

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El banco WiZink, especializado en crédito al consumo, cerró el primer semestre de 2026 con unas pérdidas de 3,07 millones de euros, lo que supone una reducción del 55% respecto a los 'números rojos' del mismo periodo del año anterior, según recogen las estadísticas de Banco de España consultadas por Europa Press.

Los ingresos totales del banco (margen bruto) entre enero y junio fueron de 146,3 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) fueron de 131 millones de euros, un 0,4% menos. Los ingresos por comisiones netas se redujeron un 10%, hasta los 14,8 millones de euros.

Los gastos de personal se redujeron un 21,8%, hasta los 25,8 millones de euros, mientras que el resto de gastos de administración cayeron un 9%, hasta los 42 millones de euros. El impacto de las amortizaciones fue de 9,08 millones, un 9,8% menos, mientras que las provisiones se redujeron un 17,2%, hasta los 7,9 millones de euros.

WiZink está actualmente en negociaciones con Unicaja para una posible operación corporativa. En abril el banco andaluz confirmó "conversaciones preliminares" para dicha operación, y desde entonces no hay más información de cómo avanza el proceso.

En la operación, Unicaja está siendo asesorada en el ámbito financiero por PwC, mientras que Uría Menéndez es el asesor legal. No se ha adoptado "ninguna decisión definitiva", especificó entonces la entidad andaluza, que no ha entrado a definir si el acuerdo sería por la totalidad del banco o solamente por una parte del negocio.