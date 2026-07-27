La Agencia Tributaria y Telefónica dan soporte a más de 7 millones de llamadas en la Campaña de la Renta 2025

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y Telefónica han dado soporte a más de 7 millones de llamadas durante la Campaña de la Renta correspondiente al año 2025, que finalizó a finales del mes de junio.

Según ha informado Telefónica a través de un comunicado, la Agencia Tributaria ha vuelto a superar sus "cifras históricas" de atención al contribuyente durante la Campaña de la Renta 2025 con el apoyo de la plataforma de contact center desplegada por Telefónica.

En concreto, el servicio 'Renta 2025' ha gestionado más de 7 millones de interacciones con esta herramienta, lo que ha permitido a los contribuyentes tramitar sus gestiones de forma sencilla y accesible.

Esta solución, desarrollada con tecnología de Zoom e integrada con los sistemas de la Agencia Tributaria desde la Campaña de la Renta 2024, ha permitido tramitar en poco más de dos meses un elevado volumen de interacciones de forma segura, eficiente y escalable.

En el día de máxima actividad, la infraestructura fue capaz de absorber 637.000 llamadas, simultanear 7.200 (entrantes y salientes) y dar servicio a miles de agentes de AEAT distribuidos por todo el territorio

Además, el 99% de las comunicaciones se completaron correctamente desde el punto de vista técnico, garantizando una experiencia fluida y fiable tanto para los agentes como para los contribuyentes, incluso en los momentos de máxima demanda.

El director general de Empresas y Administraciones de Telefónica España, Eduardo Ariste, ha destacado que la evolución del proyecto demuestra el papel de Telefónica como la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales.

"Gracias a nuestras soluciones de contact center en la nube, las Administraciones Públicas pueden avanzar en su proceso de transformación digital, mejorando la experiencia del contribuyente y consolidando un modelo de atención más cercano, flexible y escalable para afrontar campañas de alta demanda como la de la Renta", ha señalado.

De su lado, el director de ventas para España e Italia en Zoom, Jorge Hurtado, ha apuntado que en este proyecto, su objetivo es seguir implementando una evolución práctica, aportando su experiencia global en comunicación unificada, entornos híbridos e inteligencia artificial.