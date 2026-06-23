Arcadi España apuesta por la revisión de "toda la fiscalidad" relativa a las socimis

El ministro de Hacienda, Arcadi España, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). La Cámara Alta acoge una intensa sesión de control al Gobierno marcada por las exigencias de los grupos - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha apostado por la revisión de toda la fiscalidad relativa a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimis) para que respondan al interés social y a la emergencia que se vive en torno a la vivienda.

Durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, la senadora de Bildu, Idurre Bideguren, ha recordado que las socimis se impulsaron desde el Gobierno de España tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria con la intención de absorber la gran cantidad de stock de vivienda vacía que había dejado la crisis.

"Se dijo en aquel momento que con el impulso de las socimis se buscaba mejorar el acceso a la vivienda, bajar los precios de alquiler de la vivienda, estabilizar el mercado residencial pero es evidente que no se han alcanzado estos objetivos", ha denunciado la senadora.

Según ha advertido Bideguren, las socimis tal y como se están planteadas actualmente son muy atractivas para grandes patrimonios, para fondos de inversión y para grandes promotores inmobiliarios. "Entiendo la presión que están ejerciendo para mantener estos privilegios", ha lamentado.

El ministro de Hacienda ha coincidido en que el régimen fiscal de las socimi es especial y está caracterizado por la ausencia de tributación en la sede de la sociedad y la tributación en la sede del accionista.

"Esto no constituye un privilegio injustificado, sino que está en línea con los modelos europeos que han implantado este tipo de sociedades", ha señalado España, tras aclarar que en ningún caso se puede extrapolar a que se consideren los denominados como fondos buitre.

Esto no significa, según el ministro, que el régimen vigente no sea susceptible de mejora y cambio, y eso es en lo que está trabajando el Gobierno. No obstante, España ha advertido de que eliminar el régimen fiscal especial de una forma abrupta tendría "consecuencias contraproducentes en el mercado de la vivienda".

Por ello, el Gobierno está analizando posibles mejoras del régimen orientadas a reforzar su contribución al incremento del parque de vivienda de alquiler asequible, incluyendo propuestas que incentiven que una mayor proporción de su actividad se dirija a esa finalidad.

En este sentido, España ha recordado la proposición de ley del Grupo Socialista registrada en el Congreso para impulsar el alquiler de vivienda a precios asequibles.

En concreto se propone en ella elevar el gravamen sobre los beneficios no distribuidos de las socimis del 15% al 25% siempre que dicho gravamen se reduciría en el caso al 50% cuanto más del 60% del parque de vivienda se destine alquiler asequible y elevándolo al 100% cuando los beneficios no distribuidos se reinviertan en el plazo de tres años en viviendas destinadas a este fin.

"Mantendremos un marco que favorezca la inversión y el desarrollo del mercado del alquiler, además de que tenemos que revisar toda la fiscalidad relativa a estas sociedades para que respondan al interés social y a la emergencia que estamos viviendo", ha remarcado.