ATA critica que el Gobierno haya cedido con el IVA franquiciado sólo para salvar el decreto anticrisis

Archivo - El presidente de ATA, Lorenzo Amor - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha agradecido este martes a Junts su apoyo para aplicar el IVA franquiciado a los autónomos, pero ha criticado que el Gobierno haya cedido con esta medida sólo para salvar en el Congreso el decreto anticrisis.

En un mensaje en su cuenta de X recogido por Europa Press, Amor ha recordado que el Gobierno lleva meses sin cumplir la directiva sobre IVA franquiciado, "dándole la espalda a autónomos y pequeñas empresas".

"Hoy, por falta de apoyos parlamentarios en el decreto de medidas económicas por la guerra en Irán, el Gobierno pacta con Junts aprobarlo de forma inmediata", expone Amor, que acusa al Ejecutivo de volver a demostrar "trilerismo" con los autónomos.

"Hemos tenido que llegar a esta situación para dar su brazo a torcer", denuncia el presidente de ATA.

ATA denunció el pasado mes de diciembre al Gobierno español ante la Comisión Europea por no trasponer la directiva europea que permitiría a los autónomos no pagar ni declarar el IVA si facturan menos de 85.000 euros anuales.

A raíz de ello, la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por este incumplimiento, siendo España el único país de la UE que no aplica esta medida.

Esta normativa europea, que debería haberse puesto en marcha desde el 1 de enero de 2025, introduce el llamado IVA franquiciado, que permite a los autónomos y pequeñas empresas con menor volumen de facturación acogerse a un sistema simplificado que reduce cargas administrativas y mejora su liquidez.