La Campaña de la Renta 2024 concluye mañana

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Campaña de la Renta del ejercicio 2024 concluye mañana lunes, 30 de junio, después de iniciarse el pasado 2 de abril con la presentación de las declaraciones por Internet. Para los contribuyentes con resultado a ingresar y domiciliación bancaria, el plazo terminó el pasado 25 de junio.

Por tanto, mañana es el último día con el que cuentan los contribuyentes que aún no hayan hecho la declaración del IRPF del año 2024, que podrán presentarla por Internet, o bien por teléfono o acudiendo a las oficinas de la Agencia Tributaria, en ambos casos siempre que hayan solicitado con anterioridad cita previa, cuyo plazo finalizó el pasado 27 de junio.

En esta Campaña de la Renta, por primera vez, los contribuyentes han podido pagar sus declaraciones a través de Bizum, junto a la tradicional domiciliación bancaria, el cargo en cuenta o con Número de Referencia Completo (NRC) o el pago en una oficina bancaria.

Hasta el pasado 2 de junio, los últimos datos facilitados por la Agencia Tributaria, Hacienda había abonado ya la devolución de 5.516 millones de euros a 7.965.000 contribuyentes en los dos primeros meses de la Campaña.

Estos datos se correspondían con el 73,5% de las solicitudes de devolución realizadas hasta esa fecha y el 60% de los importes a devolver que se habían solicitado. Asimismo, los contribuyentes habían presentado ya 3.119.000 declaraciones con resultado a ingresar (+10,7% interanual).

CARTAS PARA LA SUBSANACIÓN DE POSIBLES ERRORES DEL CONTRIBUYENTE

Durante esta Campaña de la Renta, la Agencia ha ampliado, según lo previsto, y a medida que se han ido presentando nuevas declaraciones, el envío de cartas (además de avisos en Renta Web y en la 'app' en el apartado de estado de tramitación de la declaración) a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Sumando las dos fases de envío, la de comienzos de mayo y la que se inició a comienzos de junio, la Agencia ha remitido cerca de 92.000 cartas con la idea de seguir avanzando en el cumplimiento voluntario por la vía de los avisos preventivos para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la Agencia.

CRECEN LAS VÍAS MÁS ÁGILES DE PRESENTACIÓN

En cuanto a los cauces de presentación, los contribuyentes han seguido aumentado su apuesta por las vías más ágiles. Tanto la aplicación móvil de la Agencia, como el sistema de confección telefónica, registraron crecimientos interanuales, a pesar de que este año se suma a las opciones de presentación rápida la nueva modalidad instantánea 'Renta Directa'.

Las tres vías conjuntamente han sumado 2.274.000 declaraciones presentadas hasta el 2 de junio, un 62% más que la 'app' y el plan 'Le Llamamos', suponiendo un 15% del total de declaraciones presentadas hasta la fecha. Igualmente, más de 780.000 contribuyentes habían optado ya por 'Renta Directa', el nuevo servicio diseñado para las declaraciones más sencillas, que no requieran modificaciones con respecto al borrador de Renta Web que ofrece la Agencia Tributaria.

Al mismo tiempo, hasta el 2 de junio se presentaron a través de la aplicación móvil 608.000 declaraciones, un 7% más que el año pasado, cuando ya se había producido un fuerte aumento de presentaciones por este canal, de las cuales 459.000 se corresponden con presentaciones 'en un solo clic' y el resto son contribuyentes a los cuales la 'app' ha derivado a la web de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

A las dos anteriores modalidades o canales de presentación se añade el plan 'Le Llamamos', que en los últimos años viene siendo la principal opción de asistencia personalizada elegida por los contribuyentes. Para este servicio, ya solicitaron cita a comienzos de junio más de 1.125.000 contribuyentes.

UN 13% MÁS DE INGRESOS

La Agencia Tributaria prevé ingresar 19.093 millones de euros en la Campaña de Renta 2024, un 13,3% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 9,6% superior, con 14.908 millones.

Por su parte, prevé que habrá un total de 6.066.000 declaraciones que resulten a ingresar, un 2,8% menos, por un importe de 19.093 millones de euros, lo que supone un aumento del 13,3% frente al año pasado.

No están obligados a presentar la declaración de la Renta quienes trabajen por cuenta ajena y hayan percibido rentas del trabajo por debajo de 22.000 euros brutos anuales, siempre y cuando procedan de un único pagador. Si hay dos o más empleadores, la exención se mantiene solo y cuando la suma recibida del segundo y siguientes pagadores no supere los 1.500 euros. Si esta cuantía es superior, el umbral para que no sea obligatorio declarar el IRPF baja hasta los 15.876 euros.