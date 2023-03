Ciudadanos plantea rebajar diez puntos el IRPF a familias con un mínimo de dos hijos

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha planteado este miércoles implantar una rebaja de diez puntos del IRPF para familias que tengan un mínimo de dos hijos, una medida de alivio fiscal que, según los 'naranjas', dará oxígeno a las unidades familiares en este contexto de inflación y aumento de precios.

Así lo ha anunciado la portavoz nacional, Patricia Guasp, que en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum ha explicado que cinco de esos puntos del IRPF serán correspondientes al tramo autonómico, lo que quiere decir que la rebaja podría aplicarse en todas las comunidades autónomas donde Ciudadanos forme parte del gobierno tras las elecciones del 28 de mayo.

Teniendo en cuenta que el inicio del curso escolar cuesta a las familias entre 800 y 2.200 euros, la medida podría hacer que las familias recuperaran unos 1.400 euros. "Ciudadanos se preocupa por las clases medias, esa clase exprimida a impuestos y va a garantizar recuperarlas, pensando en las familias y los jóvenes", ha sostenido Guasp.

CORREGIR EL SISTEMA DE PENSIONES

Durante su intervención, la portavoz 'naranja' ha esbozado parte del proyecto de Ciudadanos de cara a este año electoral, clave para la formación porque se juega su supervivencia. Así, ha manifestado su posición sobre el sistema público de pensiones, que a su juicio está "quebrado", porque el sistema actual de indexación al IPC "no garantiza la sostenibilidad financiera", ya que aumenta el gasto y el déficit público.

Ciudadanos plantea no indexar esta prestación al IPC, sino a un índice que "determine el coste real de la vida de los pensionistas" y alcanzar un pacto de rentas que incluya las pensiones y los salarios de los funcionarios. "Desde 2008 los salarios han subido un 7 por ciento frente a un 40 por ciento de las pensiones", ha recordado, antes de subrayar que las personas que soportan actualmente este sistema "no van a tener pensión".

Guasp también ha aludido a la situación de la sanidad, un sistema de "hace 40 años" que "no funciona" en un país más envejecido y con altas tasas de cronicidad, lo que hace que los tratamientos médicos sean más largos y, por lo tanto, más costosos. "También está quebrado", ha advertido.

SANIDAD QUEBRADA

Para Ciudadanos, la situación no tiene que ver con "colores políticos" porque se da en todas las comunidades autónomas. El partido, que insiste en que este asunto "no sea un arma arrojadiza", propone recentralizar las competencias de sanidad para tener "un sistema, no 17", con una misma cartera de servicios para todo el territorio nacional.

En referencia al contexto económico actual, de inflación y subida de precios, Guasp ha criticado "las recetas mágicas de los populistas", consistentes por ejemplo en limitar los precios de los alimentos. La portavoz se ha manifestado en contra de esta propuesta porque "toda la cadena productiva se vería afectada" y defiende deflactar el IRPF.