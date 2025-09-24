El Congreso rechaza el plan de Vox para diseñar un régimen fiscal que disuada a extranjeros de comprar vivienda

Archivo - El portavoz nacional de Vivienda de Vox y diputado por Málaga en el Congreso, Carlos Hernández Quero. - VOX - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha rechazado este miércoles una iniciativa de Vox para establecer un "régimen fiscal disuasorio" para la compra de vivienda por parte de extranjeros y priorizar a la ciudadanía española en el acceso a la vivienda social, protegida y otras bonificaciones sociales.

Se trataba de una moción consecuencia de una interpelación urgente que el partido de Santiago Abascal dirigió en sesión plenaria a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. En la votación el PP se ha abstenido y el resto de la Cámara ha votado en contra.

En la propuesta se incluía una batería de medidas para luchar contra la crisis de la vivienda, entre las que se incluían iniciativas fiscales como la eliminación del IVA en la compra de la vivienda habitual y el Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP) a la hora de comprar una vivienda habitual.

También se proponía incrementar la producción de vivienda nueva, liberando suelo, agilizando los procedimientos y eliminando las trabas regulatorias "innecesarias".