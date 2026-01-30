Un contribuyente medio paga 800 euros más de IRPF por no deflactarlo, según Instituto Juan de Mariana

Archivo - Varios billetes, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un contribuyente con un salario de 30.000 euros brutos anuales paga 800 euros más de IRPF de lo que habría abonado en caso de que se hubiese deflactado el gravamen desde 2018, mientras que para un trabajador que percibe anualmente 50.000 euros, el impacto asciende a 1.600 euros, de acuerdo con un informe publicado este viernes por el Instituto Juan de Mariana.

Desde el Instituto han denunciado que, bajo Gobierno de Pedro Sánchez, los precios han subido un 24,2%, "más que triplicando la subida del 7,2% acumulada en los años de mandato de Rajoy".

"Si en julio de 2018, coincidiendo con la moción de censura que propició el cambio de gobierno, hubiésemos recibido un billete de 20 euros, hoy dicha cantidad equivaldría a poco más de 15 euros, como resultado de la subida de precios observada desde entonces", han lamentado los expertos.

Según el informe, la vivienda, el agua o la energía se han encarecido más de un 20% en estos años, mientras que en el caso de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, la subida es superior al 41%.

De su lado, el estudio apunta a que el crecimiento medio de la renta de los hogares españoles avanza a tasas muy reducidas, de apenas un 0,5% anual para los veinte últimos años. "Se trata del tercer peor desempeño en toda la UE", se advierte.

Con todo, desde el Instituto Juan de Mariana han criticado que, "aunque el gobierno de Pedro Sánchez dice haber diseñado su política económica con la redistribución como meta principal, su bagaje en lo tocante a la inflación arroja el peor de los mundos: todos los hogares pierden poder adquisitivo y, además, el golpe es mayor para quienes menos ganan".