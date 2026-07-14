Correos registra más de 132.000 pagos de tasas y tributos con el servicio 'Correos Pay' en el primer semestre

Un trabajador de Correos atiende a una persona. - CORREOS

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Correos ha gestionado más de 132.000 pagos de tasas y tributos de diversas entidades públicas durante los primeros seis meses de 2026 a través de su servicio 'Correos Pay', una plataforma que permite realizar estos trámites en sus más de 2.300 oficinas y mediante sus cerca de 6.000 carteros y carteras rurales.

Esta iniciativa, según ha transmitido la entidad, se enmarca dentro de la estrategia de diversificación recogida en el Plan Estratégico de Correos 2024-2028. Con ella, la empresa postal busca garantizar el acceso a servicios esenciales y financieros básicos en todo el territorio español.

De esta forma, desde Correos han explicado que el nuevo plan estratégico posiciona a la entidad como un "actor clave en la cohesión social, territorial y económica, mediante la prestación de servicios esenciales".

En este sentido, la firma cuenta con un total de 290 convenios de colaboración con administraciones y empresas públicas. Esta red incluye acuerdos con entidades autonómicas, diputaciones provinciales, ayuntamientos y empresas municipales.

Así, el volumen de operaciones gestionadas a través de este sistema consolida la tendencia positiva registrada durante el pasado año. En 2025, se completaron un total de 290.627 operaciones, lo que supuso un incremento del 5,3% respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, según han explicado desde Correos, la capilaridad de la plantilla y la amplia cobertura territorial de su red de oficinas y de sus servicios rurales en todo el país resulta clave gracias al uso de dispositivos PDAs por parte de los carteros rurales. Esta tecnología permite a los ciudadanos realizar gran parte de los trámites directamente en la puerta de sus hogares.

Actualmente, la cobertura del servicio abarca convenios marco con los gobiernos autonómicos de Aragón y Extremadura, además de colaborar con el Gobierno de La Rioja. También incluye acuerdos con las agencias tributarias de Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia, Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha.

En el ámbito provincial, Correos colabora con un total de 24 diputaciones, destacando la reciente incorporación de Granada junto a Barcelona, Salamanca, A Coruña, Zaragoza, Málaga, Córdoba y León, entre otras.

A nivel local, el pago de tributos está habilitado en 169 ayuntamientos, entre los que figuran capitales y municipios como Barcelona, Segovia, Huesca, Valladolid, Lugo, Lloret de Mar, León, A Coruña, Palencia, Málaga, Ávila, Zamora, Cuenca, Sabadell, Vigo, Santa Cruz de Tenerife, Altea, Lorca, Huelva, Majadahonda o Alcalá de Henares.