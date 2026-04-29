Economistas estiman que un contribuyente medio ha pagado 820 euros de más en cinco años por no deflactar IRPF

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Economistas (CGE) han calculado que un contribuyente con rentas equivalentes al salario medio --24.918 euros-- ha pagado en exceso 820 euros adicionales en los últimos cinco años por la falta de actualización del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España, ha presentado hoy la 37ª edición del informe "Declaración de Renta y Patrimonio".

Los economistas han advertido de que determinados cambios recientes, además de su impacto técnico, están generando efectos prácticos no deseados en los contribuyentes, que en algunos casos deben anticipar el pago del impuesto en situaciones en las que posteriormente no resulta exigible.

Como ejemplo, señalaron el caso del salario mínimo interprofesional (SMI), donde, pese a que en la práctica estos contribuyentes finalmente no tributan, se ven obligados a adelantar el impuesto mediante retenciones y a recuperarlo posteriormente a través de la autoliquidación, lo que introduce obligaciones formales innecesarias.

En este contexto, el presidente del Registro de Economistas Fiscales (REAF-CGE), Agustín Fernández, ha subrayado "la necesidad de deflactar la tarifa estatal del IRPF y actualizar los mínimos personales y familiares para evitar distorsiones en la tributación".

Como ejemplo, ha indicado que el mínimo personal actual, fijado en 5.550 euros, debería situarse en 7.226,10 euros, y que un contribuyente con rentas equivalentes al salario medio (24.918 euros) ha pagado en exceso 820 euros adicionales en los últimos cinco años por la falta de actualización del impuesto.

INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN

Durante la presentación, los economistas han hecho un recorrido sobre la evolución del impuesto observando que en 2025 la recaudación por IRPF alcanzó los 142.466 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,1% respecto al ejercicio anterior, en un contexto en el que los ingresos tributarios totales del Estado crecieron un 10,4%.

Los expertos del REAF han comentado 25 recomendaciones orientadas a mejorar la planificación fiscal y optimizar la tributación dentro del marco legal vigente. Asimismo, han expuesto algunas tendencias relevantes en el comportamiento de los contribuyentes, como es la progresiva pérdida de atractivo fiscal de los planes de pensiones, cuyo uso continúa descendiendo en los últimos ejercicios.

CRITICAS NORMAS QUE ENTRAN EN VIGOR PERO QUE LUEGO NO SE CONVALIDAN

Durante la presentación, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha manifestado su "preocupación por la evolución reciente de la técnica normativa en materia fiscal y por sus efectos sobre la seguridad jurídica".

En particular, ha señalado "el uso recurrente de determinadas figuras normativas en el ámbito tributario, como los reales decretos-leyes, que al final no se convalidan por el parlamento, pero que entran en vigor por interpretaciones administrativas".

"Se ha tardado mucho en reaccionar y esto ha creado un clima de inseguridad jurídica y de incertidumbre tanto para los ciudadanos como para los profesionales tributarios, y estas situaciones no son buenas para nuestro sistema tributario", ha afirmado.

Asimismo, añadió que no es aceptable que se regule en materia fiscal mediante normas --como Decretos-ley-- que posteriormente no se convalidan, pero que se interpretan como si estuviesen en vigor.

ACTUALIZAR ABONO TRANSPORTE, CHEQUE COMIDA O MANUTENCIÓN

Los expertos de REAF pusieron el foco durante la presentación en la existencia de determinadas magnitudes fiscales que llevan años sin actualizarse, lo que provoca distorsiones en la tributación efectiva de los contribuyentes.

Como ejemplo, señalaron el límite absoluto exento de impuestos del abono transporte, actualmente fijado en 1.500 euros/año, que debería superar los 2.100 euros; el cheque comida, de 11 euros/día, que debería ser de cerca de 14 euros; o la cuantía por manutención, que actualizada debería estar en 38 euros, en lugar de 26,27 euros. "Estos límites no se han revisado en línea con la evolución económica, lo que reduce su efecto real en la tributación", han afirmado los expertos.

Los economistas también han apuntado que existen otros parámetros del sistema que generan distorsiones, como los límites de renta para la aplicación de determinados beneficios fiscales, que en algunos casos han quedado por debajo de referencias como el salario mínimo interprofesional.