ERC lleva al Congreso la ley para que Cataluña gestione el IRPF y avisa de que si no sale la legislatura "se complica"

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para que Cataluña gestione íntegramente el IRPF, una medida que pactó con el PSOE y de la que depende que se siente a negociar los Presupuestos con el Gobierno. "El PSC y el PSOE lo tienen muy fácil, deben cumplir con Cataluña. Si cumplen, la legislatura es transitable, si no cumplen, la legislatura se complica", ha aseverado el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

La propuesta legislativa modifica la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la ley de cesión de tributos catalana para dotar a la "Agencia Tributaria de Cataluña" del marco legal necesario.

Cualquier modificación de una ley orgánica en la Cámara Baja necesita de una mayoría absoluta, por lo que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha apelado a Junts y a las fuerzas del bloque de investidura a darle apoyo: "Si están a favor de que Cataluña recaude el IRPF y su gente viva mejor, que vote a favor de esta ley", ha sentenciado.

La formación independentista ha explicado que mediante su iniciativa, Cataluña pasaría de recaudar 5.000 a 30.000 millones de euros con este impuesto.

A su vez, el partido indica que su iniciativa recoge los compromisos previos de los socialistas y la propuesta elaborada por Indra por encargo de la Generalitat, exigiendo al PSC y al PSOE que cumplan lo que habían acordado.

