Familias Numerosas alertan de sanciones de Hacienda a este colectivo por no declarar el bono térmico

Archivo - Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha alertado, ante el inicio de la Campaña de la Renta el próximo 8 de abril, de las sanciones que están recibiendo algunas familias por no declarar el bono térmico en el IRPF por desconocimiento, una ayuda destinada a cubrir gastos de calefacción en hogares vulnerables.

La organización denuncia que, pese a su carácter asistencial, esta prestación tributa como ganancia patrimonial, una obligación que muchas familias desconocen y que está derivando en multas por parte de la Agencia Tributaria tras la presentación de la declaración.

En este sentido, la FEFN advierte de la "indefensión" de los contribuyentes afectados, que en muchos casos validan el borrador sin que esta ayuda figure en el mismo y reciben posteriormente una notificación de sanción, que según la entidad oscila entre los 94 y los 118 euros.

El bono térmico es una ayuda estatal, gestionada por las comunidades autónomas, cuyo importe varía en función de la zona climática y el nivel de vulnerabilidad del hogar, situándose en 2025 entre los 139 y los 400 euros en un pago único.

La federación considera que esta prestación "no puede considerarse un ingreso", al tener un fin social orientado a garantizar el bienestar de hogares con menos recursos, por lo que reclama que quede exenta de tributación. Asimismo, ha anunciado que trasladará esta petición al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España.

Mientras tanto, la FEFN insta a las administraciones a mejorar la información que se facilita a los beneficiarios, incluyendo de forma expresa la obligación de declarar el bono térmico en las comunicaciones oficiales y asegurando que esta ayuda aparezca automáticamente en el borrador del IRPF.

Según señala, existen diferencias entre comunidades autónomas, ya que algunas sí informan de esta obligación fiscal, mientras que otras no hacen referencia a ella, lo que contribuye a la confusión de los contribuyentes.