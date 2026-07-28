Gestha pide más responsabilidad penal para las empresas ante la corrupción en la Ley de Integridad Pública

Archivo - Varios empleados trabajan en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha reclamado el endurecimiento de las penas ante la corrupción, el refuerzo de la responsabilidad penal de las empresas y la vinculación de beneficios penitenciarios a la reparación del daño económico, tras analizar las medidas para combatir la corrupción recogidas en el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública aprobado este martes.

Gestha ha destacado la exigencia a organismos y entidades de contar con un sistema de cumplimiento o de integridad, así como el endurecimiento de las multas de los cinco a los diez años a las empresas condenadas por corrupción, la prohibición de contratar con el sector público que será automática pasando de un máximo de 15 a 20 años, y se incluirá en un registro público y accesible.

En particular, con el proyecto de ley las multas a empresas por cohecho se duplican, las penas del tráfico de influencias pasan de 1 a 4 años de condena con prohibición de contratación pública hasta 10 años, y se crean dos nuevos subtipos agravados del delito de obstrucción a la justicia cuando afecte a investigaciones de corrupción.

También se exigirá una auditoría externa a los partidos políticos y sus fundaciones que perciban más de 50.000 euros en fondos públicos, y se reduce drásticamente el umbral para publicar las donaciones, pasando de los 25.000 euros actuales a 2.500 euros.

No obstante, Gestha ha reclamado equiparar las nuevas penas por cohecho a las empresas condenadas por corrupción en transacciones internacionales, extender la prohibición de contratar con el sector público a delitos de prevaricación administrativa o el fraude de funcionarios.