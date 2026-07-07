Gestha pide al nuevo director de la AEAT desbloquear las reformas para la nueva estructura de la plantilla

Archivo - El presidente del colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Javier Gómez Vergel. - VICTOR RODRIGUEZ - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han propuesto un decálogo de retos a su nuevo director general, Antonio Ansón Latorre, nombrado este martes en el Consejo de Ministros, entre los que figuran desbloquear las reformas para la nueva estructura de la plantilla, la ordenación de los puestos de trabajo, la evaluación del desempeño y el desarrollo de la carrera profesional.

En un comunicado, el presidente de Gestha, Javier Gómez Vergel, ha pedido al nuevo director general poner fin al "deterioro" de la estructura organizativa de la Agencia Tributaria y acabar con la "frustración" de una plantilla que necesita urgentemente soluciones estables para afrontar los retos presentes y futuros de un organismo que es pilar del Estado.

Los técnicos de Hacienda aseguran que Ansón Latorre conoce de primera mano el ámbito de los recursos humanos de la AEAT, y confían en que facilitará la interlocución con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Por ello, consideran que se abre una oportunidad para poner fin a la falta de carrera profesional de los funcionarios de la AEAT, así como para facilitar la movilidad de más de 2.200 técnicos, el 68% no han logrado ninguna plaza y algunos llevan hasta 11 años sin conseguir trasladarse a sus lugares de origen.

Además de los anteriores, los técnicos de Hacienda apuntan a otros retos del nuevo director de la AEAT, como la implementación de una auténtica carrera profesional, adaptada a la ley de la función pública, la evaluación del desempeño y los itinerarios formativos de las competencias para acceder a puestos de mayor responsabilidad, o la simplificación y transparencia en el pago de los incentivos al rendimiento.

Al mismo tiempo, piden ampliar el ámbito del teletrabajo, considerándolo con el mismo rango que el trabajo en las oficinas, la modernización de las oposiciones a cuerpos funcionariales y la promoción interna con concurrencia competitiva en la oferta de destinos, y la mejora de las relaciones laborales, incorporando los protocolos de seguridad y salud laboral.

REDUCIR LA ECONOMÍA SUMERGIDA

Igualmente, Gestha considera que el objetivo prioritario debe ser la reducción de la economía sumergida, por lo que reclama que se cumplan las disposiciones legales pendientes en las leyes antifraude de 2006 y 2021, para lo que piden el aumento de las competencias de los técnicos en las normas organizativas internas de la AEAT.

En paralelo, considera imprescindible afrontar la próxima jubilación de una parte muy significativa de la plantilla mediante una planificación adecuada de los recursos humanos, fomentando la valoración de las capacidades en el acceso a la función pública y eliminando los obstáculos que afectan a la movilidad, la promoción interna y el teletrabajo como instrumento de conciliación y atracción del talento.

Por último, los técnicos de Hacienda defienden también que un posible modelo de agencias tributarias en red para colaborar entre los servicios tributarios de las comunidades autónomas de régimen común debe mantener la integridad del personal de la Agencia Tributaria y las competencias normativas que forman el bloque de constitucionalidad.