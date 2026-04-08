El Gobierno mantendrá la rebaja del IVA a los carburantes como medida "temporal" pese al aviso de Bruselas

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno mantendrá la rebaja del 10% en el IVA sobre los carburantes como medida "temporal" para hacer frente a la carestía de la energía como consecuencia de la inestabilidad en Oriente Próximo, a pesar del aviso remitido por carta por la Comisión Europea de que esta rebaja choca con las reglas de la Unión Europea.

"El Gobierno mantiene un diálogo constructivo y fluido con la Comisión Europea", han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda en relación al caso, al tiempo que han subrayado que la medida es en todo caso "temporal y no estructural" y se mantendrá hasta la fecha prevista, el próximo 30 de junio.

El Ejecutivo comunitario envió una carta a las autoridades españolas el pasado sábado 28 de marzo para advertir al Gobierno de que la directiva europea sobre IVA "no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible", ha explicado a Europa Press la portavoz comunitaria de fiscalidad, Louise Bogey.

La comunicación al Gobierno, que supone una primera toma de contacto oficial de Bruselas sobre el asunto pero no el inicio de un expediente, sí apuntaba otras alternativas compatibles con la legislación comunitaria a la hora de responder a la subida de precios de la energía como son los impuestos especiales sobre los carburantes.

En este contexto, desde Hacienda insisten en que el Gobierno mantiene un diálogo "fluido" con la Comisión Europea, pero defienden la viabilidad de la medida en tanto que es una respuesta "temporal".

"La prioridad del Gobierno es y será apoyar a familias, autónomos y empresas a mitigar los efectos de un conflicto bélico que jamás debería haber empezado", recalcan las fuentes ministeriales.