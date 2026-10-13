Hacienda avisa de que la propuesta de Vox de "cargarse el IRPF" tiene un coste de 85.000 millones

(I-D) El ministro de Hacienda, Arcadi España; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 13 de o - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha advertido este martes de que la propuesta de Vox de "cargarse el IRPF" tiene un coste de 85.000 millones, por lo que ha instado a la formación a decir por dónde van a empezar a recortar.

El partido que dirige Santiago Abascal ha esbozado estos últimos días parte de su propuesta fiscal, que en el caso del IRPF pasa por establecer un mínimo exento hasta los 22.000 euros anuales, establecer un tipo único del 15% hasta los 70.000 euros y de 70.001 euros en adelante, situarlo en el 25%, en lugar del esquema actual progresivo, con tipo máximos de más del 40%.

Según los cálculos expuestos por el ministro de Hacienda en la rueda posterior al Consejo de Ministros, el coste de la propuesta fiscal de Vox son 85.000 millones de euros en el IRPF, "que es el impuesto con más capacidad de progresividad que hay en el sistema tributario". Este coste supondría recortar la recaudación por este tributo en más de la mitad de lo que ingresa actualmente.

"Si se hacen una idea, el IRPF recauda unos 140.000 millones de euros al año. ¿Y qué significa 85.000 millones? Es más que todo el gasto en educación del conjunto y cerca del 80% de todo el gasto en sanidad del país", ha explicado el ministro.

Por ello, ha instado a Vox a decir por dónde va a empezar a recortar si se "carga" el IRPF. "Si dicen: voy a renunciar a 85.000 millones de euros, ¿qué les vas a pedir a los ciudadanos y a qué ciudadanos se los vas a pedir?", se ha preguntado España.

Como ejemplo, Arcadi España ha detallado que una persona que gane el salario mínimo, con la propuesta de Vox se ahorraría cero euros; si gana 100.000 euros se ahorra 18.935 euros, y si gana un millón de euros dejaría de pagar 200.000 euros.

"Es muy evidente el sacrificio hacia dónde está orientado con las propuestas que están haciendo ahora y, desde luego, no me parece ilusionante en absoluto que la propuesta de un partido político sea sacrificios y encima orientado siempre hacia los mismos", ha lamentado.

En este contexto, y también ante las dudas vertidas sobre el sistema de pensiones en las últimas semanas, el titular de Hacienda ha lanzado una advertencia al Partido Popular y los posibles pactos a los que pueda llegar con Vox para gobernar.

SOBRE FEIJÓO: "CUANDO UNO NO DICE LO QUE PIENSA, PIENSA LO QUE DICE"

Además, el ministro ha comentado las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que aseguraba que si llega a la Presidencia, habrá "un Gobierno que pida sacrificios".

"Tendrán que explicar qué quería decir. Solo hay veces que cuando uno no dice lo que piensa, piensa lo que dice. Y sobre todo aquí me parece que están orientando el sacrificio", ha señalado el responsable de Hacienda.

DEFIENDE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO

Ante ese modelo, Arcadi España ha destacado que España está liderando en estos últimos el crecimiento económico de las economías avanzadas, tal y como ha pronosticado este mismo martes el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Más allá de los agoreros, que siempre fracasan en sus predicciones, la economía española tiene un buen crecimiento", ha enfatizado.

Según el titular de Hacienda, otros indicadores macroeconómicos también apuntan a una evolución favorable, como la deuda pública, que se sitúa por debajo del 100% del PIB; un déficit "en unas cifras históricamente bajas", incluso con superávit primario, y unas cifras de creación de empleo "que son muy positivas".

"Yo creo que eso es la mejor garantía de lo que ha conseguido el país estos años, ha recalcado el ministro.