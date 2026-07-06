Hacienda enmarca en la "normalidad" el relevo en la Agencia Tributaria y nombrará sustituto mañana

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El Ministerio convoca este lunes a las Comunidad - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha enmarcado en la "normalidad" la salida de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, y ha avanzado que mañana se procederá al nombramiento en el Consejo de Ministros de la persona que la sucederá en el cargo.

En rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Arcadi España ha contado que cuando le nombraron ministro mantuvo reuniones con los altos cargos del Ministerio y la directora de la Agencia Tributaria le manifestó que, después de varios años al frente del organismo, su intención era que la relevaran con normalidad.

"En la reunión le sugerí que, si le parecía bien, esperábamos al finalizar la Campaña de la Renta, por lo que es un recambio con normalidad que, si no pasa nada, mañana se procederá al nombramiento de la nueva persona", ha señalado el ministro.

Además, la salida de Soledad Fernández coincidirá con la marcha de los directores de Recaudación y de Inspección Financiera y Tributaria, que han concursado hace unos meses a plazas de consejeros de Finanzas en distintas embajadas, un proceso que aún no se han resuelto, por lo que aún siguen en sus puestos.

"Yo no veo más que normalidad en el relevo de una persona que llevaba cuatro años y no puedo ver más que normalidad entre dos personas muy capacitadas y con currículums muy importantes que optan a concursos para poder ir a otros destinos", ha señalado el titular de Hacienda.

Arcadi España ha querido defender el trabajo, la honestidad y la diligencia del personal de la Administración General Tributaria, "que por desgracia está sufriendo unos ataques y unas críticas absolutamente injustificadas". "Son plenamente independientes y cuentan con el respaldo de todo el Gobierno de España al trabajo que hacen con esa independencia y ese buen hacer", ha remarcado.