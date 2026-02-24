Hacienda espera convocar el próximo mes a las comunidades para aprobar la reforma de financiación en el CPFF

Archivo - El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha avanzado este martes que la intención del Gobierno es convocar el próximo mes a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con el objetivo de aprobar el texto para la reforma de la financiación autonómica.

Durante las jornadas sobre 'Novedades en Fiscalidad', organizada por PwC y APD, Gascón ha explicado que la reforma del sistema de financiación autonómica todavía tiene que pasar por el Consejo de Política Fiscal para su aprobación.

A mediados de enero, Hacienda convocó a las comunidades autónomas a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque el encuentro fue informativo y no deliberativo.

En esa reunión, Hacienda presentó su propuesta para recabar opiniones de las comunidades autónomas, pero el acuerdo correspondiente para que se vote en el Consejo de Política Fiscal todavía no se ha presentado. "Esto ocurrirá razonablemente en el mes próximo", ha avanzado el secretario de Estado de Hacienda.

En estas semanas, el Ministerio que dirige María Jesús Montero está manteniendo encuentros bilaterales de carácter técnico con cada comunidad autónoma para profundizar en el texto final de un modelo que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.

Tras esas reuniones con las comunidades, se convocará a al Consejo de Política Fiscal para presentar y aprobar un acuerdo de reforma que puede erigirse como proyectos de ley de modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y de modificación de la ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas o incluso como una nueva ley que sustituya a la ley 22/2009 que es la vigente en esta materia.

Posteriormente, el Gobierno sacará a audiencia pública la reforma y, posteriormente, en segunda vuelta, la volverá a aprobar el Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados, donde espera contar con apoyo de la Cámara para que el nuevo modelo pueda entrar en vigor en 2027.

Gascón ha recordado también el proyecto de ley de asunción de deuda tributaria, lo que se ha conocido como condonación de la deuda a las comunidades autónomas, que está ya presentado en sede parlamentaria pendiente del debate a la totalidad.

Por último, el secretario de Estado de Hacienda ha insistido en que desde el Ejecutivo están trabajando para la presentación este trimestre del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026.