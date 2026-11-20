El ministro de Hacienda, Arcadi España. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha criticado la "demagogia fiscal" del Partido Popular y ha replicado al partido que dirige Alberto Núñez Feijóo que la presión fiscal en España se encuentra tres puntos por debajo de la media.

"Datos frente a la demagogia tributaria del Partido Popular, que dice que España es un infierno fiscal", le ha replicado el titular de Hacienda al PP en un mensaje publicado en la red social 'X', recogida por Europa Press.

Según Arcadi España, los datos de Eurostat refleja que la presión fiscal en España se encuentra tres puntos por debajo de la media de la Unión Europea e incluso se sitúa en niveles inferiores a los de países como Francia, Italia o Alemania.

En concreto, la presión fiscal en España alcanzó en el año 2025 el 38,1% del PIB, frente al 40,7% de la Unión Europea, el 41,4% de Alemania, el 43% de Italia y de Francia, que con un nivel del 46%, se sitúa a la cabeza entre los Estados miembro.

"Quienes hablan de infierno fiscal quieren instaurar un infierno social. Y no lo vamos a permitir", ha enfatizado el responsable de Hacienda.