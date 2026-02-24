El Ibex 35 abre ligeramente a la baja pero se agarra a los 18.200 puntos en plena oleada de resultados

Archivo - Un cartel informativo en el Palacio de la Bolsa, a 12 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una bajada del 0,14%, pero ha logrado agarrarse a la cota psicológica de los 18.200 enteros al situarse en los 18.262 puntos a las 9.00 horas, en plena oleada de resultados, entre ellos los de Telefónica y Endesa.

No obstante, minutos después del arranque bursátil, el Ibex 35 ampliaba su caída al 0,7% y ya sí abandonaba los 18.200 puntos para situarse en los 18.157 puntos.

Antes de la apertura del mercado, Endesa ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 2.198 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 16,4% con respecto a los 1.888 millones del ejercicio anterior, lo que supone pulverizar los objetivos que se había marcado para el año y en los que apuntaba a unas ganancias de unos 2.000 millones de euros.

Por otro lado, Telefónica ha indicado que registró unas pérdidas netas atribuidas de 4.318 millones en 2025 derivadas de factores no recurrentes en las operaciones continuadas, como los costes de reestructuración o el deterioro de determinados activos, y por el impacto de las desinversiones en Latinoamérica.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Logista (-4,52%), Amadeus (-1,49%) y Santander (-1,26%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Endesa (+4,03%) y Acerinox (+0,76%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo. En concreto, París bajaba un 0,27% y Londres un 0,19%, mientras que Fráncfort y Milán caían un 0,17% y un 0,42%, respectivamente.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 0,38%, hasta los 71,36 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 0,39%, hasta los 66,57 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1779 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,120%.