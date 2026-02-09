El Ibex 35 conquista los 18.000 puntos tras subir un 0,6% en la apertura

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una subida del 0,6%, lo que le ha llevado a conquistar la cota psicológica de los 18.000 enteros y a situarse en los 18.051,2 puntos a las 9.00 horas.

Minutos después del inicio de la sesión, el principal indicador del mercado español ampliaba su avance al 1%, hasta situarse por encima de los 18.100 puntos, tras los buenos datos del Nikkei japonés, que ha subido un 4%, llegando a tocar los 57.000 puntos por primera vez en su historia, después de la victoria en las elecciones del país de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

En el plano nacional, las elecciones en la comunidad de Aragón celebradas este domingo dieron la victoria al PP, aunque perdió dos escaños respecto a los anteriores comicios, mientras que el PSOE se ha quedado con cinco escaños menos, y Vox los ha duplicado.

En el terreno empresarial español, Banco Sabadell da inicio este lunes a un programa de recompra de acciones de hasta 435 millones de euros para su amortización mediante una reducción de capital, que se someterá a la próxima junta general de accionistas.

Además, Sacyr ha suspendido temporalmente, con efectos desde este lunes, un contrato de liquidez que firmó con Alantra el pasado 2 de diciembre con el fin de habilitar la adquisición de 9.927.793 acciones propias, mediante la compra en bloques.

Por su parte, Tubos Reunidos prevé registrar pérdidas netas atribuidas de al menos 71,3 millones de euros en 2025, frente a las ganancias de 28,6 millones obtenidas el ejercicio anterior, según el avance de resultados no auditados correspondientes al segundo semestre remitido por la compañía, cuya dirección se reunirá este lunes con el comité de empresa para concretar, previsiblemente, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado a finales de enero.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Banco Telefónica (-0,66%), Repsol (-0,65%) y Sacyr (-0,23%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban BBVA (+1,78%) y Banco Santander (+1,28%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo, con subidas del 0,9% para Milán, del 0,7% para Fráncfort, del 0,27% para París y del 0,21% para Londres.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- caía un 1,22%, hasta los 67,22 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, decrecía un 1,26%, hasta los 62,75 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1852 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,221%.