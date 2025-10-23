Inspectores de Hacienda se declaran en "alerta máxima" ante el 'cupo catalán': "Son tiempos más que complejos"

La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, durante la inauguración del XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que se celebra en Salamanca. - ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO

El alcalde de Salamanca reconoce "preocupación" ante modelos de financiación singular que "fragmentan la AEAT y rompen la caja"

SALAMANCA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, ha reconocido que los altos funcionarios de la Agencia Tributaria se mantienen en "alerta máxima", dado que se viven "tiempos más que complejos" ante los pasos que se están dando en torno a la 'financiación singular' para Cataluña.

Así lo ha trasladado la presidenta de la Asociación durante la inauguración del XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que reúne a más de 650 inspectores en Salamanca.

En la inauguración del Congreso, el alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García Carbayo, también ha reconocido que le "preocupa y alarma" que se planteen modelos de financiación singular que, "lejos de reforzar la equidad, fragmentan la Agencia Tributaria, rompen la caja y dificultan la coordinación".

"La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha sido muy clara respecto a que esta deriva dinamita los pilares del sistema y hace imposible su aplicación con perjuicios directos para la lucha contra el fraude y para la igualdad", ha señalado el alcalde.

Bajo el título 'Sistema Tributario: un entorno de incertidumbre', el Palacio de Congresos de Salamanca acogerá este jueves y viernes el Congreso anual de los Inspectores de Hacienda, en un momento marcado por la incertidumbre económica y los desafíos que enfrenta el sistema tributario español ante el llamado 'cupo catalán'.

Desde hace más de un año Inspectores de Hacienda del Estado y otros expertos en financiación autonómica han alertado sobre los riesgos que entraña la llamada 'financiación singular' para Cataluña.

De hecho, recientemente la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha denunciado la creación de una estructura tributaria paralela en Cataluña "sin amparo legal" y ha pedido al Ministerio de Hacienda aclarar si está previsto el traslado de funcionarios a la Agencia Tributaria de Cataluña, tal como viene anunciando ERC.

La asociación ha trasladado su profunda preocupación ante los recientes avances en el desarrollo de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), especialmente tras la convalidación del Decreto-Ley 15/2015, que desarrolla la estructura jurídica de la Agencia catalana, validado en el Parlament de Cataluña.

Según han criticado los inspectores, esta medida, que ha sido adoptada sin respaldo legislativo alguno que justifique la urgencia del decreto-ley, ni la creación de una estructura tributaria paralela, que "pone en riesgo principios constitucionales fundamentales como la igualdad y la solidaridad interterritorial".