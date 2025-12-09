Inspectores de Hacienda lamentan la prórroga de 'VeriFactu' por motivos de interés "meramente políticos"

Archivo - El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán. - INSPECTORES DE HACIENDA. - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha mostrado su inquietud por la extensión, "sin un proceso previo de contraste técnico suficiente", de los plazos de adaptación al sistema conocido como 'VeriFactu' y ha lamentado profundamente que en esta decisión hayan prevalecido "motivos de interés meramente políticos".

Según ha explicado la asociación a través de un comunicado, durante los últimos años, este proyecto ha sido presentado como una pieza clave en la lucha contra el fraude fiscal, especialmente frente al uso de software de ocultación de ventas, y como un instrumento esencial para avanzar en la digitalización y trazabilidad de la facturación empresarial.

Para los inspectores, los cambios "sobrevenidos y sin una adecuada explicación técnica" introducen inseguridad jurídica, penalizan el cumplimiento voluntario y pueden trasladar a la sociedad el mensaje equivocado de que las obligaciones tributarias son flexibles o reversibles por razones ajenas a su finalidad.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado entiende la necesidad de facilitar una transición ordenada, en particular para pymes y autónomos, pero cree que es imprescindible que cualquier modificación de calendario venga acompañada de una motivación clara, transparencia en los criterios utilizados y una comunicación coordinada, especialmente con quienes han trabajado en la implantación del sistema.