Inspectores de Hacienda lamentan que Sánchez confirme que se dan pasos para cumplir con el 'cupo catalán'

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha lamentado "profundamente" las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha confirmado este lunes que se están dando pasos para cumplir con la llamada "financiación singular de Cataluña".

Para los inspectores de Hacienda, no es aceptable proponer, al margen de la norma y sin contar con el resto de España, una ruptura del sistema de financiación actual. Por ello, la Asociación ha advertido de que adoptará todas las medidas legales oportunas para impedir que se le otorgue a Cataluña unos privilegios que no tienen el resto de Comunidades Autónomas y que marca un camino que no respeta el Estado de Derecho.

Los inspectores de Hacienda del Estado lleva mucho tiempo advirtiendo y alertando sobre lo que implicaría este acuerdo PSC/ERC, avalado por el Gobierno de España, y, en este sentido, hace algunas semanas ya enviaron a los presidentes de las distintas comunidades autónomas de régimen común una carta instándoles a que se opongan a la creación de este régimen de financiación que se quiere instaurar en Cataluña.

Según han trasladado desde la Asociación, varios de los presidentes de las comunidades autónomas, tanto del Partido Popular como del PSOE, han contestado a la misiva, manifestando su gran preocupación ante la posibilidad, que cada vez parece más cierta tras las palabras pronunciadas hoy por el presidente de Gobierno, de conceder a Cataluña este "privilegio".

En este contexto, los inspectores han pedido a las autoridades tributarias y al presidente del Gobierno que vuelvan a la senda de cordura del Estado de Derecho y al respeto a los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre todos los españoles y no utilice a la Agencia Tributaria "como moneda de cambio ante sus intereses políticos".