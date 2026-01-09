Inspectores de Hacienda rechazan la cesión de competencias gestoras de la Agencia Tributaria a CCAA

Archivo - El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la presidenta de la Asociación de Inspectores del Estado, Ana de la Herrán, en el Congreso del colectivo en Salamanca. - INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO. - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha manifestado su desacuerdo con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómico presentado este viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que introduce "de forma preocupante la cesión de competencias gestoras de la Agencia Tributaria a aquellas comunidades con mayor vocación de autogobierno".

Dentro de la propuesta del nuevo sistema de financiación, se pretende desplegar un nuevo modelo de gestión en red del sistema impositivo que permita que colaboren agencias tributarias autonómicas y la agencia estatal para que se pueda perseguir mejor el fraude y, por otra parte, para que se puedan ir asumiendo mayores competencias gestoras por parte de aquellos territorios "que tienen mayor vocación de autogobierno", según ha explicado Montero en rueda de prensa.

Para los inspectores de Hacienda, esta cesión supondría, en la práctica, un fraccionamiento de la Administración tributaria estatal, "un aspecto que la ministra evita abordar porque es consciente de que conduciría a un incremento significativo del gasto público y a una ineficiencia e ineficacia sin precedentes en la gestión tributaria".

Aunque ese coste no ha sido calculado ni se ha mencionado en la rueda de prensa de Montero, desde la asociación han avanzado que sería inasumible por parte de los ciudadanos españoles, e impediría garantizar servicios esenciales de la AEAT --como las campañas del IRPF-- y debilitaría "gravemente" la lucha contra el fraude fiscal, ampliando su brecha y obligando, en última instancia, al Estado a asumir un gasto adicional que solo podría afrontarse mediante subidas de impuestos.