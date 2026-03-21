Junts presiona a Sánchez en el Congreso con una bajada masiva de impuestos a autónomos y clase media

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Junts aprovechará el Pleno del Congreso de la próxima semana para presionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y pedir una bajada masiva de impuestos para los autónomos, sectores profesionales y familias de clase media.

Según consta en el orden del día del Pleno, el partido de Carles Puigdemont defenderá dos iniciativas en materia tributaria de amplio contenido, una proposición no de ley y una moción consecuencia de una interpelación urgente que dirigieron la semana pasada a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En lo que se refiere a la proposición no de ley, recogida por Europa Press, los independentistas piden al Gobierno rebajar el IVA aplicable a los suministros energéticos esenciales, recuperando y consolidando el marco excepcional de protección aplicado durante la crisis energética derivada del conflicto en Ucrania. Esto incluye un 5% de IVA en el suministro de gas natural y la factura eléctrica.

También se reclama eliminar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, fijar un IVA del 0% en la adquisición de la primera vivienda y ceder de forma "inmediata" a la Generalitat las viviendas titularidad de la Sareb ubicadas en la Comunidad Autónoma catalana.

PETICIONES QUE COINCIDEN CON LAS DEL PP

A su vez, el grupo incluye un punto para pedir que se aplique la directiva europea 2020/285, que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, algo que el PP también está reclamando.

También coinciden con la formación de Alberto Núñez Feijóo en pedir suprimir con carácter general el gravamen del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica para que se reduzca la factura eléctrica que pagan las familias, así como en deflactar los tres primeros tramos estatal del IRPF para adaptar el impuesto a la inflación.

Por otro lado, la formación incluye un punto para pedir al Gobierno que en casos de desahucios de personas vulnerables por falta de pago del alquiler el Estado proceda a enervar el desalojo mediante el pago del alquiler debido, precepto recogido en el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Junts ya realizó esta petición justo después de haber votado en contra del decreto del 'escudo social' precisamente por incluir la ley la prohibición expresa de los desahucios a personas vulnerables.

MEDIDAS PARA AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES

En sus respectivas iniciativas, Junts plantea medidas específicas para sectores profesionales como agricultores y pescadores, maestros, médicos, autónomos y pequeños empresarios y emprendedores.

Entre esas medidas se incluyen peticiones para fijar un mínimo de 180 jornadas anules de pesca, rebajar de forma estructural el gasóleo profesional agrícola con exclusivamente 0,021 euros por litro de impuesto especial de hidrocarburos, incrementar el presupuesto educativo estatal transferido a Cataluña hasta el 6% del PIB o ampliar las plazas MIR en la comunidad autónoma.

En lo que respecta a los autónomos, el partido quiere impulsar una reforma integral para aplicar una devolución del IVA trimestralmente, eliminar rigideces en su tributación, deflactar todos los tramos impositivos y detener cualquier "intento de subida indiscriminada" de las cuotas de autónomos.