Luz verde en el Congreso a la deducción en el IRPF para los perceptores del salario mínimo

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La convalidación este miércoles en el Congreso del decreto ley de ayudas por los recientes temporales en Andalucía y Extremadura ha permitido aprobar también la exención fiscal del IRPF a las personas que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2026 ha subido hasta los 1.221 euros brutos en catorce pagas.

El texto, que ha obtenido el respaldo de la Cámara y al que sólo Vox ha votado en contra, incluye una disposición adicional para actualizar la deducción en el IRPF por la obtención de rendimientos del trabajo, de manera que se incorpora una deducción fiscal en el IRPF de hasta 591 euros a personas con salarios por debajo de 20.000 euros.

La deducción será de 590,89 euros anuales cuando los rendimientos íntegros del trabajo sean iguales o inferiores al SMI de 2026, fijado en 17.094 euros anules, y se irá reduciendo de forma progresiva hasta desaparecer hasta los 20.048,45 euros anuales.

DEDUCCIÓN PROGRESIVA

Para quienes tengan rendimientos íntegros del trabajo superiores al SMI pero inferiores a 20.048,45 euros, la deducción se calculará restando a esos 590,89 euros el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 17.094 euros anuales.

De este modo, para un salario de 17.500 euros la deducción será de 509,69 euros en la Declaración de la Renta, resultado de multiplicar 406 (que es la diferencia entre ese sueldo y el SMI) por 0,2. Esta operación da como resultado 81,2 euros, cifra que hay que restar a los 590,89 euros de deducción sobre el SMI.

Según cálculos de Hacienda, una persona que cobre el SMI en 2026 pagará 365 euros menos de IRPF que en 2025 y el ahorro de todos estos contribuyentes de renta baja acumulado a lo largo de los años de subida del salario mínimo interprofesional alcanza los 11.000 millones de euros.