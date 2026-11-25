Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El real decreto-ley que recoge nuevas medidas fiscales y de simplificación administrativa para los trabajadores autónomos entrará en vigor este jueves, 26 de noviembre, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), si bien los principales cambios en los pagos fraccionados del IRPF y el nuevo régimen de declaración anual del IVA tendrán efectos desde el 1 de enero de 2027.

Ayer, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas fiscales y de simplificación de obligaciones tributarias. La norma se ha publicado este miércoles en el BOE para su entrada en vigor mañana mismo, si bien tendrá que se convalidada en el plazo de un mes, previsiblemente por la Diputación Permanente tras las elecciones del 29 de noviembre.

En materia de IRPF, el real decreto incrementa del 5% al 10% de la deducción en por provisiones y gastos de difícil justificación, ampliando de 2.000 a 3.000 euros el límite de la deducción. Esta medida beneficiará a 1,6 millones de autónomos y se aplicará también para el ejercicio 2026, lo que permitirá un ahorro de 362 millones.

En el caso de los autónomos que tributen por módulos, se amplía del 5% al 10% la reducción del rendimiento neto en el año que aún está en curso, 2026. Para las actividades agrícolas, la reducción llegará al 15%.

Otra medida destacada contempla que los autónomos en estimación directa no tendrán que presentar pagos fraccionados cuando su nivel de facturación sea inferior a 85.000 euros y la cuota diferencial de último período declarado sea negativa o superior a los pagos fraccionados realizados. Un ejemplo: un autónomo que en 2025 le salió una cuota negativa porque sus pagos fraccionados superaron lo que le correspondía pagar, estará exonerado en 2027 de tener que realizar pagos fraccionados.

Para aquellos autónomos en estimación directa que sí tengan que presentar pagos fraccionados y tengan una facturación inferior a 250.000 euros, se rebaja del 20% al 19% el tipo del pago fraccionado. No obstante, en este caso, también se contempla la posibilidad de que el pago fraccionado no sea el 19%, sino que el tipo se determine en función del rendimiento neto registrado en 2025.

En concreto, se le otorga la opción de que el importe de los cuatro pagos fraccionados de 2027 sea el 25% del rendimiento neto de esas actividades de 2025 por el tipo medio de gravamen general de dicho periodo.

UNA ÚNICA DECLARACIÓN DEL IVA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS

En el ámbito del Impuesto del Valor Añadido (IVA), se crea un nuevo régimen especial de declaración para pequeños empresarios y profesionales con una facturación inferior a 85.000 euros. Actualmente son precisas un total de cuatro declaraciones que tienen que hacer los autónomos al año, en cada trimestre y este régimen especial de declaración permitirá solo hacer una.

Desaparecerán, por tanto, las autoliquidaciones trimestrales y habrá que hacer un pago a cuenta el 20 de abril, el 20 de julio y el 20 octubre, cuyo cálculo realizará la Agencia Tributaria y se basará en dividir por cuatro la cuota del ejercicio anterior. Se trata de un régimen voluntario y que afectará a 1,1 millones de autónomos en el país, que dispondrán de un ahorro en caja de 577 millones. Los interesados podrán optar por este régimen durante marzo de 2027, con efectos para todo el ejercicio.

PRÓRROGA DE 'VERIFACTU' HASTA OCTUBRE DE 2028

Y también, atendiendo a peticiones de las organizaciones de autónomos, se retrasa la entrada en vigor del proyecto 'Verifactu' y se acompasa para que coincida con la puesta en marcha de la factura electrónica.

Su puesta en marcha se pospone hasta octubre de 2028, coincidiendo con el inicio de la obligatoriedad de la facturación electrónica para autónomos.