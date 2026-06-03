El ministro de Hacienda va mañana al Congreso tras el anuncio de PGE y la disputa por la financiación

Archivo - El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, comparecerá este jueves en el Congreso para informar de las principales líneas de actuación de su departamento en plena disputa con las comunidades autónomas del PP por la reforma del sistema de financiación autonómica y con el reciente anuncio de presentación de los Presupuestos.

Cuando un ministro accede al cargo es habitual que acuda a la comisión del Congreso competente, en este caso la de Hacienda, para informar a los grupos parlamentarios de las principales actividades que pretende llevar a cabo.

Aunque Arcadi España se convirtió en ministro el pasado 27 de marzo, en sustitución de María Jesús Montero, y ya ha acudido incluso a sesiones de control al Gobierno, todavía no había comparecido en comisión y lo hará este jueves, 4 de junio.

La comparecencia del ministro coincidirá con el reciente anuncio de su Ministerio para iniciar de manera "inmediata" una ronda de reuniones bilaterales con las comunidades autónomas con el objetivo de reformar la financiación autonómica.

EL PP LO VE UNA "CORTINA DE HUMO"

La intención del Ministerio de Hacienda pasaba por concretar algunas fechas con las diferentes comunidades autónomas para tratar este asunto, pero algunas gobernadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo, como Andalucía, Murcia o Madrid, ya avanzaron que no acudirían a esos encuentros por considerarlos una "cortina de humo" de los escándalos que afectan al Gobierno.

Asimismo, España comparecerá en la comisión después de haber aprobado en Consejo de Ministros un decreto ley que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para el año 2026, que ascenderán hasta los 157.731 millones de euros. Dicho decreto también permite a las entidades locales destinar su superávit presupuestario del año pasado a inversiones financieramente sostenibles.

SÁNCHEZ ANUNCIA PRESUPUESTOS PARA 2027

Además de las disputas por la financiación autonómica, Arcadi España acudirá un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial que pone en marcha la elaboración de los Presupuestos Generales para 2027.

En la actualidad, los Presupuestos vigentes son los de 2023, que se han venido prorrogando de forma automática año tras año ante la ausencia de un nuevo proyecto por diferentes coyunturas como el contexto internacional o las dificultades en el Parlamento para que salgan adelante.

El plan anunciado por Sánchez es actualizar el cuadro macroeconómico, que debería votarse antes del verano, informar a los grupos parlamentarios de las líneas generales del proyecto y presentarlo en el segundo semestre del año. La Constitución establece que deben presentarse antes del 30 de septiembre.