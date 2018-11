Montero confía en la futura autoridad de protección para que la banca no repercuta el impuesto hipotecario

Publicado 14/11/2018 11:45:19 CET

Podemos pide "atar en corto a los bancos" para que paguen el impuesto a los ciudadanos que lo abonaron y el PP exige su supresión

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que confía en que la autoridad independiente de protección del consumidor de productos financieros, en la que trabaja el Ministerio de Economía y Empresa, impedirá que la banca repercuta el impuesto de actos jurídicos documentados, que a partir de ahora asumen las entidades financieras.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno perseguirá "que no se haga uso de las cláusulas abusivas, tanto por parte de la política de vivienda como de consumo". Así lo ha manifestado en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso.

Ante la intervención del diputado del PP Ricardo Tarno, que ha asegurado que "la mejor garantía para que los ciudadanos no paguen este impuesto es suprimirlo", Montero se ha preguntado por qué, ahora que es el banco y no el cliente quien debe asumir este coste, los 'populares' proponen suprimirlo, y no antes.

"¿Por qué no propusieron la eliminación del impuesto cuando lo pagaba la gente? ¿Por qué se indigna cuando pagan los bancos?", se ha preguntando, cuestionando que esta propuesta "pone en riesgo" los impuestos que recaudan las comunidades autónomas, y que su supresión tendría un impacto de 5.000 millones en su financiación.

PP: "SON UNOS TIMADORES, UNOS TRILEROS"

Tarno, por su parte, ha asumido que el impuesto "lo acabarán pagando los ciudadanos de forma indirecta" y ha acusado al PSOE de ser "políticamente hablando" unos "timadores" y "trileros". "Siempre nos preguntamos dónde esconden la bolita, dónde engañan a los españoles", ha espetado.

En este sentido, ha recordado que en comunidades donde esta formación gobierna, como Castilla-La Mancha, Extremadura o Aragón, se ha elevado hasta el 1,5% el tipo de este impuesto, un máximo por el que se tributaba en Andalucía desde 2012. "Eso es el socialismo: Más impuestos y más altos", ha apostillado.

Asimismo, ha puesto en duda el impacto en las arcas autonómicas ante una posible supresión, pues si en esta última comunidad, Andalucía, la recaudación en 2017 fue de 389 millones, el gasto en Sanidad o Educación superó los 7.000 millones de euros. "¿De verdad creen que si se suprime se pone en peligro el Estado de Bienestar, o lo que se pone en peligro son los privilegios de algunos dirigentes socialistas?", se ha preguntado.

Así, tras considerar que "el dinero del impuesto donde mejor está es en el bolsillo de los jóvenes que firman hipotecas día a día", ha recordado que el Gobierno podría haber incluido esta modificación en la tramitación de la ley hipotecaria. "Pero prefieren el show, el espectáculo, el engañar los ciudadanos", ha concluido.

LAS LEYES FISCALES NO SON RETROACTIVAS

Por otro lado, la ministra de Hacienda ha recordado también durante la sesión de control, en esta ocasión ante la pregunta de Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos, que "las leyes fiscales no tienen efectos retroactivos", y por ello cree que plantear, como lo ha hecho Belarra, si no era injusto que los ciudadanos pagaran antes el impuesto, "es una pregunta trampa".

"No se trata de que la legalidad vigente fuera una legalidad que, a ojos de ahora, pueda parecer injusta. Se trata de si las leyes tienen efectos retroactivos", ha argumentado, recordando que la doctrina del Tribunal Constitucional es que no lo tienen.

Belarra ha celebrado la decisión del Gobierno de cargar al banco con el pago del impuesto, pero ha comparado esta decisión con la de "un ladrón que roba 3.000 euros y dice que los va a devolver, pero que no pasa nada porque, a partir de ahora, no va a robar".

"Lo que tenemos que hacer es legislar para cumplir lo que dijo la sala competente del Tribunal Supremo antes de que la banca les torciera la mano", ha reivindicado la diputada de Podemos, que cree que no se puede "confiar en la responsabilidad y buena voluntad de los bancos" para no repercutir el impuesto, dada la experiencia de los desahucios, el rescate --"no han devuelto prácticamente ni un céntimo", ha dicho-- o cláusulas abusivas.

PODEMOS PIDE SANCIONES Y FRENAR EL "OLIGOPOLIO" CON BANKIA

"Se lo digo con total sinceridad y claridad: Hay que atar en corto a los bancos", ha dicho Belarra, pidiendo sanciones para aquellas entidades que introduzcan cláusulas abusivas e impulsar "una verdadera banca pública en Bankia" para que el sector financiero deje de "funcionar como un oligopolio".

Por último, ha exigido que los jueces de los altos tribunales "enseñen sus declaraciones de bienes". "No vaya a ser que algunos de los que inclinaron la balanza tengan intereses en realidad en esa banca que privilegiaron", ha concluido.

Unas palabras que no han convencido a Montero, que ha lamentado la utilización de "adjetivos francamente gruesos respecto al comportamiento de las entidades financieras y el funcionamiento del Estado democrático". "No roba quien está dentro de la legalidad", ha defendido, recordando que el Supremo falló "que lo legal era que (el impuesto) lo pagaran los bancos".

"Creo que hay mucho que mejorar en el funcionamiento del Estado democrático, en el funcionamiento de determinadas instituciones, pero todas son necesarias y las entidades financieras también son necesarias", ha aseverado la ministra, pidiendo "no demonizar y condenar sin más a las entidades financieras, como si todas actuaran igual".

Por último, ha apostado por "perseguir y condenar aquellas conductas abusivas, que no respetan la legalidad o simplemente desprecian al poder legislativo y ejecutivo, o al estado democrático". "Eso es lo que hay que condenar", ha concluido.