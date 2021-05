Montero no ve "ético" que haya empresas que presenten ERE "mientras se reparten dividendos"

Aboga por "nuevas reglas" en la negociación colectiva y llama a "romper muros" en el diálogo para "resistir el embate de la derecha"

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha lamentado este jueves que "todavía haya empresas que todavía crean que el despido es la fórmula que tienen que presentar para ajustar costes o maximizar beneficios". "Esto no es ético" y que en un momento como el actual, "no es posible que algunas empresas se repartan dividendos y estén presentando ERE".

"No lo podemos admitir y tiene que haber una reflexión", ha advertido durante su intervención en el acto de clausura del 43 Congreso Confederal de UGT que se celebra desde el martes en el Palacio de Congresos de Valencia, y en el que Pepe Álvarez ha sido reelegido como secretario general de UGT para los próximos cuatro años.

La titular de Hacienda considera que "el crecimiento económico por si solo es un indicador que se ha quedado cojo" y debe incorporar elementos de igualdad, progresividad y calidad en las relaciones laborales para dar cuenta de la evolución de la sociedad. De lo contrario, "estaríamos haciendo un análisis segado que solo interesa a unos pocos".

La ministra confía en el diálogo social para ser "capaces de reconquistar parcelas nunca se debieron perder" e incluso "ser mucho más audaces" y poder anticipar los retos de 2021 en cuanto a las relaciones entre empresa y trabajadores, en materia de digitalización o en el reparto de la riqueza, con salarios dignos, ha ejemplificado.

Montero apuesta también una avanzar en una "fiscalidad justa y progresiva" en la que "cada uno aporte según su capacidad y reciba según su necesidad". En su opinión, hay que "ser valientes" para mirar al futuro y que la sociedad avance "compensando algunas desigualdades de partida y "conquistar derechos.

Según ha dicho, "la izquierda seguiremos esgrimiendo la bandera de la libertad, pero no para que cada uno haga lo dé la gana sino para que todos tengan las mimas oportunidades".

En este contexto, la titular de Hacienda ha valorado el diálogo social que se ha puesto en valor en esta pandemia y ha admitido que "es imprescindible avanzar en 2021 en nuevas de la negociación colectiva, desde parte más débil que representa a los trabajadores" para "conseguir mejoras en los derechos y en las condiciones laborales".

Montero considera que "necesitamos romper algunos muros en el diálogo", "reforzar alianzas" entre las fuerzas más progresistas de la sociedad parte más progresistas "para resistir el embate fuerte de la derecha y la ultraderecha. Para que la sociedad sea más justa".

La portavoz del Gobierno ha señalado que esto "no significa no tener desavenencias ni compartir el cien por cien, sino que significa ser transparentes, honestos, miramos a los ojos e ir de la mano porque si vamos separados no tendremos oportunidad de conquistar este futuro tan cerca", ha avisado.

Para la ministra, es necesario regular algunas partes de las relaciones de la empresa como las subcontratas o a la "simplificación de los contratos para los contratos para evitar precariedad y fraude en contratación laboral".

Además de incidir en el papel del diálogo social durante la pandemia, --"sería impensable hablar de como este país recorrido la pandemia sin el diálogo social"-- Montero también ha destacado que la crisis ha puesto de relieve la importancia de los servicios públicos y ha apostado por mantener su "refuerzo" frente a los "recortes" de los años anteriores. "Creo que si alguien no se había enterado es momento de hacer lectura de lo imprescindible del Estado del Bienestar", ha subrayado.

"ENSANCHAMIENTO DE LA CLASE MEDIA"

La también portavoz del Gobierno ha aprovechado su presencia en el Congreso de UGT para asegurar su "compromiso inequívoco con los trabajadores" del país y por un "ensanchamiento de clase media" que permita que la igualdad esté en todas las esferas: social, económica y territorial".

Y de este modo, ha apuntado, dar "carta de naturaleza primer Gobierno de coalición progresista de nuestra historia, que ha permitido afrontar esta crisis de manera sustancialmente distinta a como se han vivido en momentos anteriores".

Montero resaltado los "lazos con UGT" de forma y no le cabe duda de que su "legado continuará después de esta legislatura" y permitirá mostrar con "hechos avanzar en una sociedad más culta, igualitaria, en la que todo el mundo cuenta, inclusiva, nadie sobra".

La ministra, que también ha agradecido al president de la Generalitat, Ximo Puig, su "ejemplo" en la gestión de la pandemia, confía en avanzar en la vacunación para alcanzar en verano la inmunidad de grupo y "volver cierta normalidad que se ira recuperando a lo largo de esas semanas". "Y espero la normalidad de la actividad económica para que se pueda relanzar con todo el brío", ha manifestado.