Montero, sobre la petición de Díaz en cuanto al SMI y el IRPF: "Hacer discursos populistas no conduce a nada"

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha aclarado su posición en cuanto a dejar exenta la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del IRPF, tal y como reclama la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En una entrevista en el programa 'Espejo Público', de Antena 3, la ministra de Hacienda ha pedido a Yolanda Díaz que haga "pedagogía fiscal". "Me gustaría que hiciera hincapié en la pedagogía fiscal, porque ese planteamiento se puede ver muchas veces cuando asistimos al debate público, en el que se demoniza el que los ciudadanos tengan que contribuir de forma justa al pago de sus impuestos", ha remarcado.

Montero ha insistido así en que todo no se resuelve con una bajada de impuestos y ha remarcado que es importante que los ciudadanos sepan que la contribución a través de su fiscalidad es lo que permite fortalecer la democracia, sobre todo combatir la desigualdad. "Hacer discursos populistas me parece que no conduce a nada", ha enfatizado.

Por ello, cree que todos tienen que contribuir a ese debate, sobre todo desde un Gobierno de izquierda y desde formaciones políticas "que son progresistas".

En cualquier caso, la titular de Hacienda ha explicado que, cuando se lleve la propuesta del SMI al Consejo de Ministros, se tomará la decisión, "sabiendo que es fundamental que las arcas públicas permitan que todos los ciudadanos tengan ese colchón de seguridad, que es la redistribución de riqueza".

PRESUPUESTOS: "VAYAMOS PARTIDO A PARTIDO"

En cuanto a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, Montero ha asegurado que el Gobierno está dialogando con las formaciones políticas y ha puesto en valor que el Ejecutivo ha conseguido cosas "que, a priori, parecían imposibles".

"Vayamos partido a partido. Yo creo que el gobierno de España, si algo demuestra, es su capacidad de diálogo, de ponerse de acuerdo, de pactar entre diferentes, que tenemos posiciones muy distintas sobre muchas materias y de permitir que el país siga avanzando", ha destacado.