Montero reprueba el modelo fiscal de Vox en el que los impuestos son un saqueo y el dinero debe quedarse en el bolsillo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado este miércoles a Vox en el Congreso que defienda un modelo fiscal en el que considera que cualquier impuesto es un "saqueo" y prefiera que el dinero se quede "en el bolsillo de los ciudadanos".

Como viene siendo habitual en las sesiones de control al Gobierno, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha dirigido una pregunta oral a la ministra por temas fiscales.

En este contexto, Figaredo ha esgrimido que según datos de la OCDE España es el cuarto país que más ha subido la presión fiscal, de manera que si el salario más frecuente son unos 1.200 euros prácticamente la mitad se va en impuestos directos, indirectos y cotizaciones. "Lo que queda para llegar a fin de mes es una auténtica miseria", ha apostillado.

Asimismo, el diputado ha apuntado que aunque en Alemania la presión fiscal sea similar, allí el salario más frecuente ronda los 4.000 euros mensuales, por lo que lo que queda para pasar el mes son unos 2.000 euros. "Esa es la diferencia entre presión y esfuerzo fiscal (...) exprimen hasta el último euro de los españoles", ha explicado.

En el turno de réplica, María Jesús Montero ha insistido en defender que según datos de Eurostat la presión fiscal en España es del 37,3%, mientras que en la Unión Europea alcanza el 40,4% y en la Eurozona el 40,9%. "Es falso que España sea un infierno fiscal como ustedes mantienen", ha esgrimido la ministra.

A renglón seguido, Montero ha argüido que para Vox cualquier dinero que se destine a la Caja Común o a la Seguridad Social "es un saqueo" y en este punto es donde ha reprochado que para los de Santiago Abascal "lo mejor es que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos". La ministra ha indicado que mediante este sistema el que tenga mucho verá su bolsillo "abultado", pero el que no tiene nada se tendrá que salvar "como pueda" y buscarse la vida.

Para rematar su argumentario, Montero ha recordado que la OCDE dice que el esfuerzo fiscal que realiza un trabajor medio en España es inferior al de Francia, Alemania, Irlanda, Grecia, Portugal o Bélgica, lo que a juicio de la vicepresidenta se traduce en que la justifica fiscal en el país "es buena" y permite financiar los servicios públicos.