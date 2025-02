PP alerta del "infierno fiscal" y Montero recuerda que el nivel de presión en España está por debajo de la UE

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que España se sitúa cuatro puntos por debajo en presión fiscal respecto a la media europea y ha recordado las recomendaciones de la Unión Europea que apuntan a que el país cuente con un nivel homogéneo al resto de territorios de la UE.

"Las recomendaciones de la Comisión Europea indican que España debería de hacer una reforma fiscal que aportara mayor capacidad de recaudación y, por tanto, que se igualara a países de nuestro entorno", ha afirmado la ministra este martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Montero ha defendido que el Gobierno está avanzando en un sistema tributario "justo, progresivo" que garantice la cohesión social en el país y que, sobre todo, blinde los servicios que presta el Estado de Bienestar.

Así respondía la ministra a las acusaciones de los 'populares': "No más condonaciones de deuda a la carta independentista. No más subidas, encubiertas o no, de impuestos. En nombre de todos los españoles les decimos, basta ya a este infierno fiscal", le ha reclamado el senador del PP, Gerardo Camps.

Frente a esto, Montero ha acusado al PP de que últimamente se ha apuntado al lema de Vox respecto a que la fiscalidad hace que un país se convierta en un infierno fiscal. "Esa frase no es suya, esa frase es de la fuerza de ultraderecha que tenemos en nuestro país, que hablan de infierno fiscal porque su propuesta de sociedad es el vaciamiento de las arcas públicas", ha señalado la ministra.

Para la vicepresidenta, el PP está expresando una idea de país y de fiscalidad que no se corresponde con un partido que ha tenido responsabilidades de gobierno y que, al menos aparentemente, aspira a volver a tenerlas.

"EL PP NO GRAVABA EL SMI PORQUE NO LO SUBÍA"

Montero ha defendido la decisión de hacer tributar en el IRPF a solo el 20% los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha recordado que el PP no gravaba el SMI "porque no lo subían".

Así, ha puesto en valor que un 61% ha subido el Gobierno de Pedro Sánchez el salario mínimo interprofesional de 735 euros a 1.184 euros, 450 euros al mes, frente a los 100 que lo subió el gobierno del PP.