Prosegur alerta de un aumento de los fraudes digitales en la campaña de la renta

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MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía Prosegur Cybersecurity ha advertido de un incremento significativo de fraudes digitales coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta, así como de una mayor sofisticación en los ataques dirigidos a contribuyentes.

Según la unidad especializada en ciberseguridad del grupo Prosegur, los ciberdelincuentes han intensificado las campañas de 'phishing' y 'smishing' que suplantan a la Agencia Tributaria con el objetivo de obtener datos personales, credenciales de acceso e información bancaria.

La empresa señala que este periodo constituye uno de los momentos de mayor exposición a fraudes 'online', dado que cerca de 25 millones de personas deben presentar su declaración, lo que hace que los contribuyentes se conviertan en un objetivo prioritario.

Los analistas han detectado un patrón común en los ataques actuales, basados en la suplantación de la Agencia Tributaria mediante correos electrónicos y mensajes SMS que reproducen su lenguaje administrativo e identidad visual. Estos mensajes suelen hacer referencia a devoluciones pendientes, incidencias o solicitudes de documentación.

Asimismo, los usuarios son redirigidos a páginas web fraudulentas que imitan la sede electrónica oficial, donde se les solicita introducir credenciales como el certificado digital, el DNI electrónico o el sistema Cl@ve.

Prosegur también alerta de la distribución de malware a través de archivos adjuntos que simulan ser documentación fiscal. Estos pueden contener troyanos bancarios o herramientas que permiten a los atacantes acceder al dispositivo y capturar información sensible.

La compañía destaca además el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) y sistemas automatizados que permiten lanzar campañas masivas y segmentadas, adaptando los mensajes a distintos perfiles de contribuyentes y aumentando así su eficacia.

Ante esta situación, Prosegur Cybersecurity recomienda extremar las precauciones, acceder siempre a la sede electrónica introduciendo manualmente la dirección en el navegador y evitar compartir credenciales o códigos de verificación.

También aconseja realizar la declaración desde dispositivos actualizados y redes seguras, así como no abrir archivos adjuntos de origen desconocido.