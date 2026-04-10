Pymes y autónomos pueden reducir hasta un 15% su carga fiscal con herramientas de IA, según Quantax

Realización de la declaración de la renta. - QUANTAX

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los trabajadores autónomos pueden reducir entre un 5% y un 12% del total de sus impuestos y entre un 8% y un 15% de su IVA anual, respectivamente, mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) orientadas a la optimización fiscal, según Quantax.

Esta tecnología permite realizar un análisis continuo de ingresos y gastos para anticiparse a diversos escenarios y corregir posibles errores de forma preventiva antes de que se produzca el cierre del ejercicio.

El director financiero y cofundador de Quantax, Francisco de las Heras, ha destacado que la tecnología posibilita la transición desde una "fiscalidad reactiva a una fiscalidad preventiva". Según ha explicado, el análisis "sistemático" de la información durante todo el ejercicio permite "reducir errores y aprovechar mejor los incentivos fiscales que ya contempla la ley".

AUMENTO DEL CONTROL TRIBUTARIO

La Campaña de la Declaración de la Renta 2025-2026, que ya ha comenzado, llega marcada por un refuerzo en las labores de control por parte de la Agencia Tributaria y la implementación de nuevos ajustes técnicos que afectan directamente a los pequeños negocios.

Según han advertido desde la plataforma de defensa fiscal de Quantax, la "creciente complejidad del sistema" y la falta de planificación previa están provocando que muchos contribuyentes pierdan deducciones legales y cometan errores evitables en su declaración.

Esta situación se produce en un momento de "estrés financiero" para los pequeños negocios, tal como reflejan los datos del barómetro de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), que vincula esta presión a la dificultad de gestión del sistema tributario actual.

Ante este escenario, los expertos señalan la necesidad de "abandonar el modelo de revisión puntual y reactivo" para avanzar hacia una gestión fiscal preventiva que asegure la correcta aplicación de incentivos y deducciones.

ESTRATEGIA FRENTE A IMPROVISACIÓN

El consejero delegado y cofundador de Quantax, Álvaro Pascual, ha manifestado que "el cierre fiscal no debería ser un trámite de última hora", sino el resultado de una "estrategia trabajada durante todo el año", lamentando que muchos autónomos afronten la declaración cuando ya no disponen de "margen de maniobra".

Esta falta de previsión o el desconocimiento técnico impiden que una parte importante de los contribuyentes aproveche todas las ventajas fiscales que permite la normativa vigente.

Entre los errores más recurrentes identificados por los especialistas se encuentran la "no deducción de gastos vinculados a la actividad correctamente justificados" y la "omisión de beneficios" como los gastos de difícil justificación.

Asimismo, los especialistas han recordado que existen decisiones que exigen una "planificación previa", tales como la amortización de inversiones o las aportaciones a sistemas de previsión social.

DEDUCCIONES Y FISCALIDAD PREVENTIVA

En cuanto a la factura fiscal, desde Quantax inciden en la importancia de deducir todos los gastos de la actividad económica que cuenten con la debida justificación, incluyendo el uso de la vivienda por teletrabajo, los costes del vehículo, que a menudo no se aplican por su complejidad técnica, y el seguro médico del autónomo y sus familiares.

A estos conceptos se suman los gastos de manutención y otros gastos de difícil justificación aplicando el "régimen de estimación directa simplificada".

Finalmente, desde la plataforma recomiendan "amortizar correctamente" las inversiones afectas a la actividad y valorar las aportaciones a sistemas de previsión social.

Según advierten, la "complejidad técnica" sigue siendo la principal barrera que impide a estos contribuyentes beneficiarse de los incentivos fiscales que permite la ley, lo que refuerza la utilidad de modelos de gestión sistemática frente al cierre fiscal tradicional.