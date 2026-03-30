La Renta 2025 incorpora novedades para autónomos, fondos cotizados, Sicav y rentas más bajas, según Aedaf

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Campaña de la Renta y Patrimonio 2025, que arranca el próximo 8 de abril, incorpora novedades para autónomos, para las ganancias de patrimonio por premios, fondos cotizados (ETFs) y Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicavs) y una nueva deducción para las rentas más bajas.

El gabinete de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha publicado este lunes una guía con las principales novedades de la declaración de la Renta para el ejercicio 2025, que se extenderá entre el 8 de abril y el 30 de junio.

Entre las novedades que contiene el modelo de declaración de esta campaña destacan, entre otras, la introducción de una casilla en el apartado de 'Autoliquidaciones rectificativas' para solicitar que la autoliquidación presentada previamente se tenga por no presentada por no existir la obligación de declarar. También se habilitan nuevas casillas para consignar la nueva reducción aplicable a rendimientos de actividades artísticas obtenidos de manera excepcional.

Otras de las novedades relevantes de Renta WEB tiene que ver con el sistema de avisos que afecta a las liquidaciones en las que se relacionen ascendientes o descendientes con rentas entre 1.800 y 8.000 euros. Por primera vez, en esta campaña, el sistema identificará si están o no obligados a declarar, mejora que pretende evitar liquidaciones posteriores por errores cometidos o la presentación de autoliquidaciones rectificativas para subsanarlos.

Además, el propio programa calcula el rendimiento mínimo de arrendamientos a familiares, algo que hasta ahora era responsabilidad del contribuyente.

También hay novedades para los autónomos en la declaración IRPF del ejercicio 2025: se incorporan dos nuevas casillas para reflejar las regularizaciones de cotizaciones en estimación directa; se amplía el desglose para declaraciones en módulos de sector agrícola y resto de actividades, y se incluyen nuevas casillas para minorar la devolución de subvenciones en estos casos.

Otra de las novedades afecta a las ganancias de patrimonio por premios, ETFs y Sicav: habrá dos nuevas casillas para declarar las ganancias patrimoniales obtenidas por premios, en función de si tienen fines publicitarios (casilla 0360) o no (casilla 0361).

También se añade un nuevo apartado para consignar las ganancias patrimoniales por fondos cotizados (ETFs) y Sicav, además de facilitar el traslado automático de los datos correspondientes a dichas ganancias.

Se ha modificado el último tramo de la 'tarifa aplicable a la base liquidable del ahorro en el IRPF', que afecta a los rendimientos del capital mobiliario' (como intereses y dividendos) y a las ganancias patrimoniales (como la venta de acciones, fondos, criptomonedas o inmuebles) que se integran en la base del ahorro.

Así, el tipo marginal máximo estatal, que se aplica a la parte de la base liquidable que exceda los 300.000 euros, pasará del 14% al 15%. Por su parte, para aquellos contribuyentes que tengan su residencia habitual en el extranjero, el tipo marginal máximo aplicable sobre la base liquidable del ahorro se eleva al 30% (frente al 28% anterior).

Por último, se mantienen los incentivos fiscales para la inversión en sostenibilidad (vehículos eléctricos, reformas destinadas a la eficiencia energética, etc.) y se añade una nueva deducción para las rentas más bajas, para compensar el efecto que la subida del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 16.576 euros, podría tener sobre la renta disponible.