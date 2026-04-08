Revisar el borrador y estudiar las deducciones, recomendaciones de TaxDown de cara a la Campaña de la Renta

1075728.1.260.149.20260408100054 Archivo - Varias personas son atendidas en una oficina de la Agencia Tributaria. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Revisar el borrador, declarar todos los ingresos y estudiar las posibles deducciones a aplicar son algunas de las recomendaciones de los expertos fiscales de TaxDown de cara a la presentación de la declaración de la Renta.

Los expertos fiscales de la compañía alertan en un comunicado de que no aplicar estos consejos puede acarrear sanciones económicas, retrasos en las devoluciones e, incluso, inspecciones por parte de la Agencia Tributaria.

Según TaxDown, confirmar el borrador sin revisar puede suponer perder deducciones a las que se tiene derecho o declarar datos incorrectos que generen una paralela o una sanción que puede ir del 50% al 150% de la deuda.

Por otra parte, es necesario declarar todos los ingresos obtenidos durante el ejercicio. A este respecto, los expertos advierten de que "las consecuencias van desde una liquidación complementaria hasta sanciones económicas que varían en función de la gravedad".

EL 77% DESCONOCE LAS DEDUCCIONES AUTONÓMICAS

Según datos internos de TaxDown, el 77% de los contribuyentes desconoce las deducciones autonómicas que puede aplicar en su declaración, lo que "se traduce en que cada año los españoles dejan de ahorrarse miles de millones de euros de forma colectiva". Además, esta campaña trae nuevas deducciones autonómicas.

Por otra parte, es importante no presentar la declaración fuera de fecha. La campaña de este año es, además, más corta de lo habitual: arranca el 8 de abril y finaliza el 30 de junio, y presentar fuera de plazo conlleva un recargo que comienza en el 1% y puede escalar hasta el 150% de la deuda si Hacienda considera que existe intención de defraudar.

Además, es conveniente valorar la opción de tributación conjunta, ya que en determinados supuestos puede suponer un ahorro muy significativo.

"Cada año vemos cómo estos cinco errores se repiten campaña tras campaña. Lo más preocupante es que la mayoría son perfectamente evitables si el contribuyente dedica unos minutos a revisar su borrador con atención y se informa sobre las deducciones que le corresponden. Además, hay que tener en cuenta que Hacienda tiene 4 años para revisarnos, así que lo que hagamos hoy puede tener consecuencias durante mucho tiempo", ha afirmado el CEO de TaxDown, Enrique García.

EL FOCO DE LA RENTA 2025

Por otra parte, la compañía alerta de que el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), marca cinco grandes áreas de vigilancia que afectan directamente a millones de contribuyentes: pagos por Bizum, criptoactivos, neobancos, pisos turísticos y grandes patrimonios.

En primer lugar, TaxDown señala que una de las grandes novedades de este año es que Hacienda va a poder rastrear de forma sistemática los pagos realizados a través de Bizum y otras plataformas de pago vinculadas a números de teléfono. A este respecto, los expertos de TaxDown recomiendan declarar todo ingreso recibido por Bizum que corresponda a una actividad económica.

Este año se refuerza el uso de herramientas de trazabilidad 'blockchain' para detectar contribuyentes que hayan operado con criptomonedas sin declarar las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas. Desde TaxDown, subrayan que todas las operaciones con criptomonedas realizadas en 2025 deben incluirse en la declaración de este año.

Otra de las líneas de actuación prioritarias es el control sobre los neobancos. La Agencia Tributaria va a recibir información mensual sobre la titularidad de cuentas, pagos con tarjeta y movimientos realizados a través de estos nuevos bancos.

Con el foco en el alquiler vacacional, TaxDown señala que las plataformas digitales están obligadas a facilitar información a la Agencia Tributaria sobre los ingresos generados por los propietarios.

Por último, Hacienda intensificará los controles sobre la residencia fiscal de contribuyentes con grandes patrimonios y nuevos modelos de negocio digital, como influencers, creadores de contenido y profesionales que trabajan en remoto.

"Hacienda se está poniendo al día con la nueva economía digital y eso tiene consecuencias directas para millones de contribuyentes. Ya no basta con pensar que los pagos por Bizum, las operaciones con criptomonedas o los ingresos de un piso turístico pasan desapercibidos. La Agencia Tributaria tiene más información que nunca y la capacidad tecnológica para cruzarla. Nuestra recomendación es siempre la misma: declarar todo correctamente y aprovechar todas las deducciones a las que se tiene derecho", ha explicado García.

UNA CAMPAÑA MÁS CORTA

En otro orden de cosas, TaxDown recuerda que uno de los principales cambios que afrontarán los contribuyentes en la campaña de este año será el aumento del porcentaje del 28% al 30% para las rentas del ahorro superiores a los 300.000 euros, aunque para los pequeños ahorradores no habrá variaciones sustanciales.

Además, no estarán obligados a presentar la declaración de la Renta aquellos contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros de un único pagador o de hasta 15.876 euros con dos o más pagadores, siempre que la suma de las rentas del segundo o restantes pagadores no supere los 1.500 euros.

Otra novedad afecta a los parados, ya que ya no estarán obligados a presentar la declaración de la Renta si perciben una prestación por desempleo salvo si superan los límites económicos generales establecidos para el resto de contribuyentes.

Por otra parte, el nuevo decreto ómnibus recoge la extensión temporal de los incentivos para compra de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, así como la deducción por la instalación de puntos de recarga en inmuebles propios. Además, hay una deducción por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas.

En esta línea, las ayudas públicas destinadas a cubrir daños personales derivados de catástrofes como la DANA y los incendios forestales quedan exentas del IRPF.

NUEVAS DEDUCCIONES AUTONÓMICAS

Entre las nuevas deducciones que aplican las comunidades autónomas, se encuentra una nueva deducción para las personas celíacas de hasta 100 euros en Asturias. En Andalucía, también habrá una deducción para celíacos, a las que se suma otra de gastos veterinarios y una tercera para fomentar el ejercicio físico y la práctica deportiva.

En Cataluña cambian los requisitos en la deducción de alquiler de vivienda habitual, que pasa de los 300 euros a los 500 euros en tributación individual y de los 600 euros hasta los 1.000 euros para la tributación conjunta.

En Galicia, algunas de las nuevas deducciones más relevantes están centradas en ayudas para los enfermos de ELA y/o afectados por la talidomida. Los enfermos de ELA también podrán este año deducirse una parte de los gastos derivados de la enfermedad en Extremadura.

En Murcia, hay hasta 7 deducciones nuevas este año, entre ellas, una por la adquisición de vehículos eléctricos; otra, para fomentar el ejercicio físico y las actividades saludables y una tercera por la adquisición de gafas y lentes de contacto.

Este año, además, hay cambios en los tipos de las escalas autonómicas en Asturias, Canarias y Cataluña, por lo que los contribuyentes de estas comunidades autónomas deben estar especialmente atentos.

"La declaración de 2025 que haremos este 2026 acarrea cambios sustanciales para los contribuyentes. Es importante destacar también que Hacienda tiene 4 años para avisarnos por los errores cometidos en esta campaña, por lo que es importantísimo revisar el borrador, asegurarnos de incluir todas las deducciones a las que tenemos derecho y confirmar que nuestra Renta la presentamos correctamente", ha concluido García.