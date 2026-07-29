Solo dos de cada diez españoles ven justicia en el cobro de impuestos, revela el CIS

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varios billetes, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 20,4% de los españoles cree que los impuestos se cobran con justicia, es decir, que pagan más quienes más tienen, si bien la gran mayoría, un 77,2%, opina en sentido contrario, según revela la última encuesta 'Opinión pública y política fiscal' realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Entre las conclusiones que se extraen del informe destaca también que el 54,4% de los ciudadanos opina que la sociedad en su conjunto se beneficia "poco o nada" de lo que paga a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones, mientras que el 43,7% considera que la ganancia es "mucha o bastante".

En general, un 43,7% de los españoles indica que paga muchos impuestos, un 47,7% dice que paga regular y solo un 7,2% afirma que paga pocos impuestos.

En comparación con Europa, el 36,3% dice que se pagan más impuestos en España, un 31,8% piensa que se pagan menos impuestos, y un 20,6% que se paga igual.

Sobre la forma de recaudación, el 70,1% asegura que se debería recaudar con impuestos directos, tipo IRPF (según la renta o la riqueza de las personas y empresas), y un 24,4% con impuestos indirectos, tipo IVA (afectan a todo el mundo por igual).

DEMASIADOS RECURSOS A DEFENSA Y MUY POCOS A VIVIENDA

El 59,2% de los encuestados coincide en que "los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos", pero hay un 24,8% que piensa que "los impuestos son algo que el Estado obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué", y un 14,4% cree que los impuestos "son un medio para redistribuir mejor la riqueza".

Los españoles advierten de que hay algunos servicios públicos y prestaciones a los que se les dedican muy pocos recursos, como es el caso de la vivienda --el 89% lo cree así--; la sanidad (79%); y la investigación en ciencia y tecnología (78,3%).

Por el contrario, el 23,1% de los ciudadanos dice que se destinan demasiados recursos a defensa, un 11,8% a la protección del desempleo y un 10,5% a cultura.

CASI EL 90% CREE QUE HAY MUCHO O BASTANTE FRAUDE FISCAL

De su lado, la encuesta del CIS refleja que el 89,3% cree que hay "mucho o bastante" fraude fiscal en España y solo un 8,4% dice que hay "poco o muy poco" fraude.

Los principales efectos del fraude fiscal, según los ciudadanos, son que crea injusticias, pues unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros (33,8%), disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales (27,7%), y desmotiva a quienes pagan correctamente sus impuestos (20,7%).

El 55,3% cree que la Administración hace "pocos o muy pocos" esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal". Un 40,5% considera que "muchos o bastantes" esfuerzos.

El 82,6% de los españoles está de acuerdo en que "engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos".

Entre las razones para ocultar ingresos, un 16,9% cree que es porque los impuestos que hay que pagar a Hacienda son excesivos, un 21% dice que las personas ocultan parte de sus ingresos porque los salarios son demasiado bajos y hay que buscar otras opciones para conseguir dinero y un 20,2% lo achaca a que los que más tienen evitan (o minimizan) el pago de impuestos.

Asimismo, el 18,6% opina que la Administración hace "mucho o bastante" por explicar el destino de los impuestos, frente a un 79,2% que dice que hace "poco o muy poco" esfuerzo. Impuestos y su destino.

DECLARACIÓN DE LA RENTA

De su lado, un 79,3% de encuestados indica que tiene obligación de hacer la declaración, de esos a un 35,7% les sale a pagar y a un 59% a devolver.

El 29,2% de los españoles asegura que ha marcado la casilla de fines sociales para destinar impuestos, el 13,7% a fines sociales y a la iglesia, 11,1% la de la iglesia y un 37,7% señala que no ha marcado ninguna de las dos casillas.

Un 76,8% considera "poco o nada probable" que hagan una revisión de su declaración, mientras que un 17,7% si lo ve probable.