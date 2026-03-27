UPTA celebra la prórroga de los límites de módulos pero ve díficil que "conviva" con el IVA franquiciado

Archivo - El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha celebrado este viernes que el Ministerio de Hacienda vaya a prorrogar los actuales límites del sistema de módulos, una medida que beneficiará a más de 400.000 autónomos, ya que sabrán con "seguridad" lo que van a tributar.

Ahora bien, Abad ha advertido de que será difícil que el sistema de módulos conviva con el del IVA franquiciado, que aún se tiene que implementar y que permitirá a los autónomos no pagar ni declarar el IVA si facturan menos de 85.000 euros anuales.

Desde UPTA advierten de que los autónomos acogidos a franquicia no podrán deducir el IVA soportado, lo que puede incrementar los costes en actividades con un volumen significativo de gastos o inversiones.

Asimismo, señala que este sistema podría generar un efecto de contención del crecimiento, al incentivar que algunos profesionales limiten su facturación para no superar los umbrales establecidos.

Así, UPTA cree que la implantación del IVA franquiciado tendrá implicaciones directas sobre el actual sistema de módulos, afectando a "cientos de miles de autónomos que podrían verse obligados a adaptarse a un nuevo marco fiscal".

En este contexto, desde UPTA han insistido en la importancia de analizar esta reforma desde una visión global del sistema fiscal, evitando posibles desequilibrios entre sectores y garantizando que ningún colectivo resulte perjudicado.