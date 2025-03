Wallapop se alía con TaxDown para informar sobre cómo tributan las ventas de segunda mano

Más de 90% de ventas de productos reutilizados no son susceptibles de tributar por IRPF, al no generar ganancias patrimoniales

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Wallapop y la startup TaxDown se han unido para ofrecer a los usuarios contenidos informativos sobre cómo deben declarar las ventas de productos reutilizados, la entrada en vigor de la directiva europea DAC7.

Según especifican ambas compañías, la forma de tributar de la segunda mano no ha cambiado con la entrada en vigor de la directiva europea DAC7.

De acuerdo con los datos de Wallapop, la mayoría de los más de 19 millones de sus usuarios no deberá tributar por sus ventas en la plataforma, pues la venta de artículos de segunda mano realizada como particular no deberá tributar por el IRPF siempre que no se obtengan beneficios.

De acuerdo con los datos de La Red del Cambio 2025, más del 90% de las transacciones de venta de productos reutilizados se realizan por un precio inferior o igual al precio de compra y, por tanto, no son susceptibles de tributación por el IRPF. Asimismo, la plataforma estima que menos de un 1% de los usuarios es susceptible de alcanzar los límites de DAC7 en un año tipo.

¿CÓMO TRIBUTA LA VENTA DE PRODUCTOS REUTILIZADOS?

Desde la entrada en vigor de DAC7, todas las plataformas de compraventa online de productos reutilizados que operan en Europa deben compartir anualmente con la Agencia Tributaria los datos fiscales de aquellos usuarios que hayan completado 30 o más ventas, o generado más de 2.000 euros en un año natural.

En este contexto, este año, los datos fiscales de los contribuyentes en la campaña de la renta 2024 también incluyen las ventas de productos reutilizados de aquellos usuarios que hayan superado los límites de DAC7.

Sin embargo, como hasta ahora, y dado que la tributación de las ventas de segunda mano no ha cambiado, en el caso de las operaciones entre particulares, sólo deberán tributar las ventas que hayan generado una ganancia patrimonial, es decir, aquellas en las que el precio de venta haya sido superior al precio de compra.

Los beneficios de estas ventas computan como ganancias patrimoniales por la base del ahorro, y tributan entre el 19% y el 28%, en función del beneficio obtenido, según explican los expertos de TaxDown.

En este caso, deben incluir la información en su declaración de la renta en el apartado "Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales", a partir de la casilla 1624 de la declaración. El contribuyente deberá pagar entre el 19% y el 23%, en función del beneficio obtenido.

Los vendedores profesionales deben tributar en las mismas condiciones que cualquier otro negocio, emitiendo una factura con IVA para cada artículo al comprador, e incluyendo dichos ingresos en su declaración de la renta.