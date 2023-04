El absentismo laboral por bajas médicas repunta hasta el 5,1% a cierre de 2022, según Adecco

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tasa de absentismo por Incapacidad Temporal (IT), es decir, por enfermedad común o accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo, se situó en el cuarto trimestre de 2022 en el 5,1%, una décima por encima de la del trimestre anterior y dos décimas más que en el cuarto trimestre de 2021, según un estudio publicado este lunes por el servicio de estudios de Adecco.

La IT es el principal motivo de absentismo laboral, pero no el único. Por ejemplo, también se incluyen dentro del absentismo, las horas no trabajadas por maternidad y adopción, por permisos remunerados y por conflictividad laboral.

Sumando todos estos factores, la tasa de absentismo en España alcanzó en el cuarto trimestre de 2022 el 6,7%, cifra prácticamente similar a la del trimestre anterior y una décima superior a la del cuarto trimestre de 2021.

Adecco considera absentismo laboral al conjunto de horas no trabajadas por motivos ocasionales, entre los que no se incluyen las pérdidas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ni por vacaciones y días festivos.

Al mismo tiempo, advierte de que es un error equiparar el absentismo con faltas injustificadas, aunque sean parte del mismo, pero no la más importante.

Según sus cálculos, las horas no trabajadas por absentismo laboral durante el cuarto trimestre de 2022 equivaldrían a que 1.044.816 de asalariados no hubiesen acudido a su puesto de trabajo en dicho periodo, cifra un 5,9% superior a la del anterior trimestre y un 4,4% por encima de la del mismo trimestre de 2021.

Por comunidades autónomas, Asturias cuenta con la tasa de absentismo más alta, un 7,8%, seguida de Aragón (7,4%), mientras que las menores tasas se localizan en la Comunidad Valenciana (6,2%) y en Andalucía y Castilla-La Mancha, ambas con un 6,3%.

Por sectores, la industria es el sector con mayor tasa de absentismo laboral, un 7,1% en el cuarto trimestre de 2022, seguido del sector servicios (6,8%) y de la construcción (5,2%).

Si se analizan los datos por secciones de actividad, las actividades de servicios sociales sin alojamiento presentan la tasa de absentismo más elevada, con un 10,6%. Le siguen las actividades sanitarias (10,5%) y la asistencia en establecimientos residenciales (10%).

Por contra, las divisiones con menor nivel de absentismo son las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical (2,5%); las actividades inmobiliarias (3,4%) y telecomunicaciones (3,5%).

SINIESTRALIDAD LABORAL

El informe de Adecco también contiene datos sobre otro indicador del mercado de trabajo, la siniestralidad laboral.

A cierre del cuarto trimestre, la tasa de incidencia (número de accidentes laborales por cada 100.000 habitantes en jornada de trabajo) se situó en 225, lo que supone un aumento del 1% interanual.

La tasa de incidencia de los siniestros 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa) fue de 36, un 5% más en tasa interanual.

En cuanto a la gravedad de los accidentes en jornada de trabajo, el 99,2% son de carácter leve. Los accidentes mortales en jornada de trabajo representaron el 0,1%, pero han aumentado un 14% en el último año.

Según Adecco, la incidencia de accidentes por Covid fue de 7 por cada 100.000 personas en el cuarto trimestre de 2022, un 47% menos que en el tercer trimestre pero un 15% más que en el último trimestre de 2021.

Las autonomías con mayor tasa de incidencia de siniestralidad laboral son Cantabria, Asturias y Baleares, los trabajadores más afectados tienen entre 60 y 64 años, y las mujeres presentan una mayor tasa de incidencia que los hombres.